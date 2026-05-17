MLB: ¿Cuánto es la alta de ponches de Paul Skenes ante Philadelphia?

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La temporada 2026 de la Major League Baseball sigue confirmando lo que muchos anticipaban desde su irrupción en las Grandes Ligas: Paul Skenes ya es uno de los lanzadores más temidos de este deporte y no es para menos.

El derecho de los Piratas de Pittsburgh atraviesa un momento espectacular y este domingo 17 de mayo volverá a enfrentar a unos Philadelphia Phillies que ya conocen de cerca el poder de su brazo.

En apenas dos aperturas de por vida contra Philadelphia, el ganador del Cy Young 2025 de la Liga Nacional ha dejado números que llaman la atención. En esos compromisos registró nueve y siete ponches, respectivamente, demostrando que su repertorio suele complicar seriamente a la ofensiva de Philadelphia.

Paul Skenes - MLB

Los números de esta campaña respaldan completamente las expectativas alrededor del lanzador de 23 años. En nueve salidas durante la temporada 2026, Skenes acumula 56 ponches y mantiene una consistencia notable entrada tras entrada.

Sus registros de strikeouts han sido de 1, 5, 6, 6, 5, 7, 9, 7 y 10, una secuencia que refleja su capacidad para dominar incluso cuando no tiene su mejor control.

Más allá de la velocidad de su recta, que sigue siendo una de las más explosivas de las Grandes Ligas, el derecho ha sabido evolucionar como pitcher. Ahora mezcla mejor sus lanzamientos secundarios y logra generar swings fallidos en momentos clave.

De cara al encuentro de este domingo, las proyecciones apuntan a una cifra nuevamente elevada de ponches. Considerando su historial reciente frente a Philadelphia y el ritmo que mantiene en 2026, una línea superior a seis ponches aparece como una de las apuestas más sólidas para la jornada en MLB.

Finalmente, Paul Skenes no solo está consolidándose como la cara del pitcheo en Pittsburgh, sino que también comienza a instalarse entre las grandes figuras actuales y de toda la historia de MLB.