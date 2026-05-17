MLB: Javier Sanoja comandó el ataque de los Marlins

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El utylity venezolano, Javier Sanoja firmó su actuación más destacada en lo que va del mes al remolcar cuatro carreras en la jornada de este sábado ante los Rays de Tampa Bay. Este despertar con el madero representa un alivio para el jugador de 23 años, quien no había registrado carreras empujadas en el presente mes y cargaba con una sequía productiva que frenaba su progresión.

Sanoja se quedó a tan solo una carrera impulsada de igualar su marca personal en el beisbol organizado. Sin embargo, su aporte oportuno fue determinante para mover las bases en un compromiso donde su capacidad para responder con corredores en posición de anotación marcó la diferencia para su organización.

El maracayero no producía cuatro carreras o más desde el 20 de abril del 2025 cuando remolcó cinco ante los Phillies.

Un respiro ofensivo en las semanas de mayo

El rendimiento del jugador de utilidad había mostrado un letargo en las últimas semanas. Con estas cuatro producciones, el infielder rompe la racha negativa y eleva su total de carreras impulsadas a 14 en la presente campaña, un tanque de oxígeno para su confianza en la caja de bateo.

Hasta el momento, los registros del venezolano tras 92 turnos al bate oficiales se resumen en un promedio de bateo de .261, sin cuadrangulares, 14 carreras remolcadas, cuatro anotadas y dos bases robadas. Aunque no registra poder de largo metraje en su perfil actual, su contacto constante demostró efectividad para fabricar anotaciones en momentos de apremio.

La versatilidad como argumento para mantenerse arriba

Más allá de los números ofensivos discretos que ha promediado en el arranque del año, la permanencia de Sanoja se sustenta en su capacidad defensiva. Su rol como jugador súper utility le permite cubrir múltiples posiciones tanto en el cuadro como en los jardines, otorgando una flexibilidad valiosa para el cuerpo técnico a la hora de estructurar la alineación diaria.