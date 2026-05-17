MLB: Munetaka Murakami destrona a Aaron Judge

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Blancas de Chicago nivelaron la serie citadina al vencer de forma contundente a los Cachorros con una pizarra de 8-3, impulsados por una exhibición ofensiva que incluyó cinco cuadrangulares totales.

El gran protagonista de la jornada sabatina fue el novato japonés Munetaka Murakami, quien firmó su primer encuentro de múltiples jonrones en las Grandes Ligas para consolidarse como la principal amenaza de su equipo en este arranque de la temporada 2026.

El show de Murakami

El novato de los Medias Blancas castigó sin piedad los lanzamientos del abridor de los Cachorros, Jameson Taillon, quien no encontró la fórmula para frenar la ofensiva rival. Murakami conectó sus vuelacercas número 16 y 17 del año, una cifra que lo coloca en la cima de la tabla de cuadrangulares de la Liga Americana de forma solitaria.

Además de los dos batazos de vuelta entera, el pelotero japonés negoció una base por bolas y anotó una tercera carrera para redondear una actuación impecable a la ofensiva. Con estos 17 jonrones, Murakami toma una distancia considerable sobre sus más cercanos perseguidores entre los debutantes de esta campaña, superando a peloteros como Kazuma Okamoto y Sal Stewart, quienes registran 10 cuadrangulares cada uno.

Histórico liderato de cuadrangulares

Al alcanzar la cifra de 17 estacazos de cuatro esquinas, el novato de los Medias Blancas superó la marca actual de Aaron Judge, lo que le otorga de manera provisional el liderato absoluto de jonrones en el joven circuito.

El impacto del bateador asiático ha sido inmediato en el arranque del año, demostrando que su fuerza se traslada de manera efectiva a los parques de las Mayores.

Ajustes pendientes frente al ponche

A pesar del notable despliegue de poder que exhibe en cada compromiso, el estilo de juego de Murakami mantiene un punto a evaluar de cara al desarrollo de la temporada: la alta frecuencia de ponches.