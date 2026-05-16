MLB: Christopher Sánchez lanza su primer juego completo de la campaña y suma esta cantidad de innings sin recibir carreras

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Christopher Sánchez está conquistando otra extraordinaria campaña y lo mejor, es que parece evolucionar con cada salida. En la jornada de este sábado, lanzó su primer juego completo en el presente torneo.

Los Philllies de Philadelphia blanquearon 6 carreras por 0 a los Piratas de Pittsburgh, liderados evidentemente por lo que hizo el dominicano desde el montículo, quien solamente aceptó seis indiscutibles, ponchó a 13 rivales y lo más increíble es que no regaló ningún boleto durante sus nueve episodios de labor.

Christopher Sánchez tiene 30.0 innings sin recibir carrera

Esta actuación superlativa extendió la buena racha de este zurdo, quien alcanzó los 30.0 episodios consecutivos sin tolerar anotaciones, una impresionante seguidilla.

La última vez que le pisaron el plato fue el pasado 30 de abril, tras permitir dos anotaciones en el primer tramo. A pesar de ello, en esa presentación lanzó 6.2 capítulos aceptando solamente esas dos carreras.

¿Christopher Sánchez le podría dar la talla a Shohei Ohtani por el Cy Young?

En la temporada anterior, Sánchez quedó segundo en las votaciones para el Cy Young detrás de Paul Skenes y aunque los números en lo que va de este 2026 están siendo incluso mejores, hasta el momento todo parece indicar que también quedaría segundo después de Shohei Ohtani.

La efectividad del dominicano en esta campaña es de apenas 1.82, con un whip de 1.20, su balance es de 5-2 y ha ponchado a 80 oponentes en 10 actuaciones que lleva en este torneo.