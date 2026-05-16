MLB: Yohendrick Piñango se une a Eugenio Suárez y Miguel Cabrera en este renglón histórico

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El béisbol venezolano sigue sumando nombres jóvenes a la historia de las Grandes Ligas. Este sábado 16 de mayo, el jardinero Yohendrick Piñango vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al conectar su primer cuadrangular en MLB durante el compromiso entre los Toronto Blue Jays y los Detroit Tigers.

Con ese batazo, Piñango se convirtió oficialmente en el venezolano número 241 en desaparecer la pelota en las Grandes Ligas, ingresando a una lista histórica donde aparecen figuras legendarias como Miguel Cabrera y Eugenio Suárez.

Yohendrick Piñango - MLB

El cuadrangular llegó en un momento especial para el venezolano, quien apenas empieza a dar sus primeros pasos en la Gran Carpa. El batazo representa un logro significativo para un jugador que ha trabajado durante años para llegar a este escenario y demostrar su talento con el uniforme de Toronto.

El pelotero de 24 años ahora comparte un registro reservado para peloteros venezolanos que lograron conectar al menos un jonrón en MLB, una lista que sigue creciendo con el paso de las generaciones. En la cima de ese departamento aparece Eugenio Suárez, quien se ha consolidado como uno de los máximos referentes del poder criollo en las Grandes Ligas durante la última década.

Por supuesto, el nombre de Miguel Cabrera también ocupa un lugar privilegiado dentro de esa historia. El exslugger venezolano dejó una huella imborrable gracias a sus impresionantes números ofensivos y su capacidad para dominar durante años el mejor béisbol del planeta.

Finalmente, Yohendrick Piñango está construyendo su camino en MLB y este primer jonrón puede representar el inicio de una carrera prometedora en la Major League Baseball.