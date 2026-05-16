MLB: ¿Quién es el favorito en la serie entre Angels y Dodgers?

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La ciudad de Los Ángeles vuelve a dividir su atención este sábado 16 de mayo con un nuevo capítulo de la rivalidad entre los Los Ángeles Dodgers y los Los Ángeles Angels. El segundo compromiso de la serie llega con escenarios completamente distintos para ambos equipos y con los Dodgers señalados como los principales favoritos para quedarse nuevamente con la victoria.

La organización azul atraviesa un momento sólido en la temporada 2026 de las Grandes Ligas. El equipo comandado por Shohei Ohtani ocupa actualmente el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional con récord de 27 victorias y 18 derrotas, consolidándose como uno de los conjuntos más consistentes del campeonato en las últimas semanas.

Angels y Dodgers - MLB

Los Dodgers no solo llegan mejor posicionados en la tabla, sino que además dominan los antecedentes recientes frente a sus vecinos angelinos. La franquicia ha logrado imponerse en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos ante Angels, una estadística que fortalece aún más el favoritismo de cara al duelo de este sábado.

El poder ofensivo del conjunto californiano ha sido uno de sus principales argumentos durante esta campaña. La presencia de figuras como Ohtani ha permitido mantener una alineación peligrosa y productiva, capaz de responder en momentos importantes y marcar diferencias rápidamente en cada compromiso.

Del otro lado, los Angels siguen atravesando dificultades para encontrar estabilidad en la temporada. El equipo liderado por Mike Trout se ubica en el último lugar de la División Oeste de la Liga Americana, con balance negativo de 16 triunfos y 29 derrotas, números que reflejan los problemas colectivos que han afectado al club desde el inicio del calendario.

Finalmente, por actualidad, profundidad de roster y rendimiento ofensivo, los Dodgers parten con ventaja para quedarse con el segundo juego de la serie y seguir consolidando su candidatura como uno de los equipos más fuertes de la Liga Nacional.