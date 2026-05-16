MLB: Eduardo Rodríguez sube a la lomita en busca de una nueva victoria ante los Rockies

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Con una de las mejores aperturas de temporada entre los lanzadores venezolanos en las Grandes Ligas, Eduardo Rodríguez vuelve este sábado 16 de mayo al montículo con la misión de seguir dominando en la campaña 2026. El zurdo de los Arizona Diamondbacks enfrentará a los Colorado Rockies en el siempre desafiante Coors Field, un escenario conocido por favorecer a los bateadores.

El criollo llega en gran forma a esta nueva presentación. Luego de ocho aperturas en la actual temporada de MLB, Rodríguez acumula récord perfecto de 4 victorias sin derrotas, además de 48 innings trabajados, 33 ponches y una destacada efectividad de 2.25. Su rendimiento ha sido clave dentro de la rotación de Arizona, que busca mantenerse competitivo en la Liga Nacional.

Eduardo Rodríguez - MLB

Más allá de sus números en 2026, el venezolano también ha sabido responder históricamente frente a Colorado. Esta será su séptima aparición de por vida contra los Rockies, organización ante la que mantiene marca de 3-0. En esos enfrentamientos suma 34.2 entradas lanzadas y 39 bateadores retirados por la vía del ponche, demostrando que suele sentirse cómodo ante esta alineación.

Sin embargo, lanzar en Denver nunca resulta sencillo. La altitud del Coors Field suele complicar a muchos serpentineros, debido a que la pelota viaja con mayor velocidad y favorece el poder ofensivo. Aun así, Rodríguez intentará imponer nuevamente su experiencia y control desde la lomita para mantener intacto su dominio en esta campaña.

El venezolano ha encontrado estabilidad con Arizona y su inicio de temporada ya comienza a llamar la atención dentro de la MLB. Su capacidad para trabajar profundo en los juegos y limitar el daño rival ha sido determinante para el éxito reciente del conjunto desértico.

La expectativa ahora está puesta en si podrá extender su invicto y continuar consolidándose como uno de los brazos más confiables de la Liga Nacional durante este 2026.