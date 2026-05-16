MLB: Ildemaro Vargas podría implantar marca de impulsadas en una campaña este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Lo que está haciendo Ildemaro Vargas esta temporada es para aplaudir. El experimentado venezolano está a punto de igualar su registro de más carreras remolcadas en una campaña antes de que se cumplan los primeros dos meses del presente torneo.

"Caripito" estableció el récord de más duelos seguidos bateando, al menos un hit, entre peloteros venezolanos con un total de 27 choques conectando incogibles y, aunque su ritmo bajó ligeramente después de cortar esa racha, está siendo muy productivo para los Cascabeles de Arizona.

Ildemaro Vargas va por un nuevo registro de remolques

Si bien es cierto que el criollo no ha sido un pelotero de todos los días en su carrera, incluso iniciando esta zafra sin ser titular, a punta de batazos, se ha ganado su puesto a diario en el lineup de las "Serpientes" y eso lo ha ayudado a no perder el timing.

De hecho, en la jornada de ayer se fue de 5-4, con dos anotadas y un par de rayitas traídas al plato, para llegar a 30 en este 2026 y quedar a solamente una de empatar su mayor marca en una ronda regular en su trayectoria con las 31 que empujó en 2023. Un dato no menor es que en aquella ocasión lo hizo en 86 compromisos y en esta temporada suma solamente 36.

¿Ildemaro Vargas va rumbo a su primera campaña con 100 incogibles y 50 remolcadas?

Al ritmo, el bateador ambidiestro no solamente implantaría un registro personal en carreras producidas, sino también en la mayoría de los apartados ofensivos. En este campeonato ya llegó a 50 hits, lo que podría apuntar a su primera zafra con 100 o más imparables y 50 o más impulsadas en la MLB.

Su mejor temporada en cuanto a indiscutibles se refiere fue en 2024, donde sumó 67 indiscutibles.