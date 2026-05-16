Juventud y poder histórico: Juan Soto llega a los 250 jonrones y emula a Albert Pujols

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La trayectoria de Juan Soto en las Grandes Ligas sigue moviéndose a ritmo de Cooperstown. En el marco de una vibrante jornada de viernes por la noche en el Citi Field, el jardinero dominicano de los Mets de Nueva York conectó el cuadrangular número 250 de su carrera, consolidando su estatus como uno de los bateadores más prodigiosos y precoces de la era moderna.

El batazo, un sólido estacazo hacia la banda contraria, no solo sirvió para encender a la fanaticada neoyorquina, sino para grabar el nombre de Soto en un peldaño histórico que muy pocos logran pisar a su edad.

El club de los 25 y la sombra de una leyenda

Con este vuelacercas, Soto se convirtió oficialmente en el 25º jugador activo en alcanzar la mítica cifra de los 250 jonrones en el mejor béisbol del mundo. Sin embargo, el dato que verdaderamente dimensiona la magnitud de su hazaña es la edad en la que lo consigue.

El cañonero quisqueyano es ahora el pelotero más joven en llegar a los 250 cuadrangulares desde que lo hiciera el legendario Albert Pujols.

La consistencia fina que ha mostrado Soto desde su debut a los 19 años lo sitúa en una mesa exclusiva. Al emular los tiempos de Pujols, el jardinero reafirma que no solo acumula estadísticas, sino que avanza a la velocidad de los inmortales del juego.

Un ritmo de elegidos

Llegar a este hito antes de cumplir los 28 años coloca a Soto en una lista selecta que comparte con nombres de la talla de Alex Rodríguez, Ken Griffey Jr. y Mickey Mantle. Su extraordinaria disciplina en el plato, combinada con una fuerza natural que sigue madurando, proyecta que los 250 jonrones sean apenas la primera gran parada de un viaje que apunta directamente hacia los libros de historia dorada de la MLB.