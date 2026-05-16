Buenas noticias para Detroit: Javier Báez progresa en su recuperación

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Los Tigers de Detroit podrían recuperar muy pronto una pieza clave en su cuadro interior. El campocorto puertorriqueño Javier "El Mago" Báez, quien se encuentra inactivo en la lista de lesionados de 10 días, ha mostrado avances significativos en su proceso de recuperación tras comenzar a realizar prácticas de bateo de manera progresiva.

De acuerdo con un reporte de Cody Stavenhagen, periodista encargado de la cobertura de los Tigers para The Athletic, Báez reanudó sus entrenamientos con el madero en mano de forma simultánea con sus terapias diarias de rehabilitación física, lo que enciende una luz de optimismo en la organización de Michigan.

Una lesión inusual en la inicial

El parador en corto boricua se apartó de los terrenos de juego tras sufrir una preocupante lesión en el tobillo derecho durante el encuentro del pasado 28 de abril frente a los Bravos de Atlanta. El incidente ocurrió en una jugada apretada en la que Báez intentaba llegar a salvo a la primera base luego de conectar un rodado flojo por el cuadro.

En su intento por esquivar el alcance del primera base de los Bravos, Matt Olson, el boricua realizó un movimiento instintivo para deslizarse de pie hacia la almohadilla, una maniobra sumamente atípica para los corredores que se dirigen a la inicial. Desafortunadamente, uno de los ganchos de sus zapatillas se trabó directamente en la base, provocando una severa torsión en su tobillo.

Báez permaneció varios minutos en el suelo con evidentes gestos de dolor antes de ser retirado del terreno de juego en un carrito de asistencia médica.

Hasta el momento del percance, el experimentado infielder registraba un arranque de temporada regular con un promedio de bateo de .256, sumando dos cuadrangulares y seis carreras impulsadas a lo largo de 24 compromisos disputados.

Hospital en Detroit y la racha de bajas boricuas

La ausencia de "El Mago" representa apenas una fracción del complicado panorama médico que azota a los Tigers. La organización de Detroit atraviesa una auténtica plaga de lesiones, acumulando un total de 15 peloteros en la lista de incapacitados; una lista negra que incluye nombres de peso como el del lanzador zurdo y as de la rotación, Tarik Skubal.

Por otra parte, el infortunio de Báez se suma a una tendencia preocupante para el béisbol de la Isla del Encanto en las Grandes Ligas. Javier es solo uno de los varios peloteros puertorriqueños estelares que han visto frenado su ritmo competitivo debido a dolencias físicas en los primeros meses de la campaña, un factor que mantiene en vilo tanto a sus respectivas franquicias en la MLB como a los aficionados de su país natal.