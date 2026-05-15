Tarik Skubal desafía los plazos: El as de los Tigers ya entrena tras su cirugía

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Las noticias en la Ciudad del Motor son más que optimistas. Tarik Skubal, la piedra angular de la rotación de los Detroit Tigers, ha vuelto a realizar ejercicios de lanzamiento apenas ocho días después de pasar por el quirófano, un avance que pone en duda los cronogramas de recuperación más conservadores de la MLB.

El pasado 6 de mayo, Skubal se sometió a una cirugía artroscópica para remover "cuerpos sueltos" (fragmentos de hueso o cartílago) en su codo izquierdo. Al tratarse de un procedimiento de limpieza y no de una reparación estructural (como una cirugía Tommy John), el tejido circundante sufre menos daños, lo que ha permitido al zurdo retomar la actividad física mucho antes de lo previsto.

Según informó el periodista Jon Heyman, el lanzador ya está realizando sesiones de catch (lanzamientos suaves), un paso fundamental que suele ocurrir semanas después en este tipo de recuperaciones.

Recortando el calendario: ¿Regreso en junio?

Cuando se anunció la lesión, el cuerpo médico de los Tigers y analistas externos proyectaron una ausencia de aproximadamente dos meses (8 a 10 semanas). Sin embargo, la respuesta inmediata de Skubal al tratamiento ha abierto una nueva ventana de posibilidades:

Estimación inicial: Regreso para mediados de julio (Pausa del All-Star).

Nueva proyección optimista: Retorno en un plazo de 6 semanas, lo que podría situar su regreso a la rotación a finales de junio.

La salud de Skubal es el tema de conversación número uno en Detroit, no solo por el impacto deportivo inmediato, sino por su futuro financiero. El lanzador, que ha dominado la Liga Americana en las últimas dos temporadas, se convertirá en agente libre al finalizar esta campaña 2026.

Una recuperación rápida y un regreso dominante al montículo serían la prueba definitiva para los equipos interesados en ofrecerle un contrato histórico que, según proyecciones de la industria, podría rondar los 400 millones de dólares. Por ahora, los Tigers respiran aliviados al ver que su máxima estrella ya tiene la pelota de nuevo en la mano.