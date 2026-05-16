MLB: Kyle Schwarber iguala récord histórico de los Phillies y lidera la carrera de cuadrangulares

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Kyle Schwarber se convirtió en el primer pelotero en llegar a los 20 cuadrangulares en la temporada 2026 de las Grandes Ligas. El hito ocurrió durante el encuentro frente a los Piratas de Pittsburgh, en la parte alta de la séptima entrada, cuando el bateador designado conectó su segundo jonrón de la noche.

El batazo, un cuadrangular de dos carreras frente a los envíos del lanzador zurdo Mason Montgomery, castigó una recta de cuatro costuras a 96.7 millas por hora. La conexión registró una velocidad de salida de 110.7 millas por hora y un ángulo de lanzamiento de 21 grados, alcanzando una distancia proyectada de 408 pies.

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Con este cuadrangular, Schwarber empató la marca de la franquicia de más jonrones en los primeros 45 juegos de una temporada, un registro que permanecía intacto desde hace más de un siglo.

La lista histórica de los Phillies en este apartado queda configurada de la siguiente manera, según Sarah Langs:

2026 Kyle Schwarber: 20 cuadrangulares.

1923 Cy Williams: 20 cuadrangulares.

1980 Mike Schmidt: 18 cuadrangulares.

2009 Raúl Ibáñez: 17 cuadrangulares.

El ritmo ofensivo actual posiciona al jugador de los Phillies en una proyección matemática de 73 cuadrangulares para el cierre de la temporada regular, lo que superaría el récord histórico de las Grandes Ligas.