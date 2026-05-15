MLB: Blake Snell descartado a último momento

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El cuerpo técnico de los Dodgers de Los Ángeles se vio obligado a modificar sus planes de manera imprevista este viernes por la noche. El lanzador abridor Blake Snell fue retirado de la alineación poco antes del inicio del encuentro programado contra los Angelinos de Los Ángeles, lo que generó preocupación inmediata en el entorno del equipo.

Hasta el momento, la organización de los Dodgers no ha emitido un informe oficial detallando las razones detrás de esta decisión de última hora.

Will Klein asume el rol de abridor

Ante la sorpresiva baja de Snell, el mánager del conjunto angelino tuvo que reestructurar la estrategia. El lanzador Will Klein fue designado para iniciar el compromiso en calidad de opener, marcando el comienzo de un juego que dependerá enteramente del cuerpo de relevistas.

Esta situación coloca una carga de trabajo adicional sobre el bullpen de los Dodgers, una unidad que ha tenido que asimilar una alta cantidad de entradas lanzadas debido a la inestabilidad reciente en la rotación abridora.

Un regreso complicado tras la lista de lesionados

La baja de este viernes agrava el panorama para Blake Snell, quien busca recuperar su nivel óptimo en la presente temporada. El serpentinero zurdo venía de cumplir un periodo en la lista de lesionados y solo había podido realizar una apertura desde su activación.