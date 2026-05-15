MLB: Aaron Judge tiene estos números ante los Mets de Nueva York

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La ciudad de Nueva York volverá a paralizarse con una nueva edición de la Serie del Subway entre Yankees y Mets. Este viernes 15 de mayo comenzará una esperada serie de tres compromisos que tendrá todas las miradas puestas en una figura que suele marcar diferencias en este tipo de escenarios: Aaron Judge.

El capitán de los Yankees llega al clásico neoyorquino atravesando otro gran momento ofensivo y con antecedentes que generan preocupación en los metropolitanos. A lo largo de su carrera, “El Juez” construyó números demoledores frente al conjunto de Queens, convirtiéndose en uno de los bateadores más determinantes cada vez que ambos equipos se cruzan.

Aaron Judge - MLB

Las estadísticas reflejan el impacto del jardinero en esta rivalidad. En 31 partidos contra los Mets, Judge mantiene un promedio de bateo de .300, acompañado por 33 imparables, 14 cuadrangulares, 26 carreras impulsadas y 22 anotadas. Son cifras que lo consolidan como una amenaza constante para el pitcheo rival.

Más allá de los números, el liderazgo del capitán de los Yankees también juega un papel importante en este tipo de series.

Los Yankees llegan a esta serie buscando fortalecer su posición en la temporada y aprovechar el gran rendimiento ofensivo de su principal estrella para volver al liderato de la División Este de la Liga Americana.

Del otro lado, los Mets intentarán frenar a uno de los bateadores más peligrosos de las Grandes Ligas y quedarse con una serie que siempre despierta una enorme expectativa entre los aficionados y seguir mejorando una campaña que ha sido decepcionante hasta los momentos.

Finalmente, con el primer duelo programado para este viernes, la expectativa crece entre los fanáticos del béisbol. Y mientras los reflectores apuntan al diamante, Aaron Judge aparece nuevamente como el nombre a seguir en una serie que promete emociones fuertes desde el primer lanzamiento.