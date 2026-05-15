MLB: Yankees son optimistas con el regreso de este as

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El as de la rotación de los Yankees de Nueva York, Gerrit Cole, está listo para dar el siguiente paso en su proceso de rehabilitación. El lanzador derecho tiene programada su próxima apertura en las Ligas Menores este sábado, lo que marca un avance importante en la recuperación de la lesión que sufrió en el codo.

A pesar de las urgencias que puedan surgir en el cuerpo de lanzadores del equipo neoyorquino, la directiva y el cuerpo técnico tienen claro que no acelerarán los tiempos establecidos para el regreso de su principal figura desde el montículo.

Aaron Boone descarta prisas tras la baja de Max Fried

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, atendió a los medios de comunicación el viernes para actualizar el estado del lanzador. Boone confirmó que la planificación original se mantiene intacta, descartando cualquier intento de apresurar el debut de Cole en la temporada regular de las Grandes Ligas.

Esta postura adquiere mayor relevancia tras conocerse la reciente lesión en el codo de Max Fried. El percance del lanzador zurdo encendió las alarmas en el entorno de la MLB, pero Boone fue enfático al asegurar que la situación de Fried no alterará la hoja de ruta trazada para el regreso seguro de Cole. Según el estratega, el derecho probablemente necesitará al menos una apertura adicional de rehabilitación después de la jornada de este sábado antes de ser considerado para el roster activo.

El plan de pitcheo para la apertura del sábado

El progreso físico de Gerrit Cole se medirá bajo un estricto conteo de lanzamientos. En su salida previa, el ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 2023 completó una labor de cuatro entradas y un tercio, espacio en el que realizó un total de 69 envíos.

Para la asignación de este sábado, el cuerpo médico y técnico de la organización espera que el serpentinero incremente su volumen de trabajo. El objetivo establecido es que Cole alcance una cifra cercana a los 80 pitcheos, lo que permitirá evaluar la resistencia de su codo y la consistencia de sus lanzamientos en una ruta más larga.