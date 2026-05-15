MLB: Mets de Carlos Mendoza empiezan a mejorar a punta de poder y acechan a los Yankees

Los Mets de Nueva York empiezan a tomar aire fresco en la temporada 2026 de las Grandes Ligas. El equipo dirigido por el manager venezolano Carlos Mendoza sigue con récord negativo, y muy lejos de las expectativas que levantaron, sin embargo, parece que poco a poco empiezan a ver algo de luz en el túnel.
Este jueves 14 de mayo, los neoyorquinos derrotaron con contundencia a los Tigres de Detroit, por pizarra de 9-4, para así concretar la barrida ante el conjunto bengalí y llegar a 18 triunfos en lo que va de campaña, cifra que les da algo de esperanza de cara a intentar remontar el pésimo inicio de año que tuvieron.
Además, en este duelo ante Detroit, los Mets se apoyaron en un arma que ha estado desaparecida del equipo en lo que va de temporada, pero que podría ser vital para que el equipo metropolitano mejore y se meta nuevamente en la pelea por un cupo en la postemporada: los cuadrangulares.
Mets ganan a punta de jonrones
Y es que, en el duelo de este jueves 14 de mayo ante los Tigres de Detroit, los Mets de Nueva York se apoyaron en nada más y nada menos que cinco cuadrangulares para vapulear al pitcheo bengalí, para así sumar un nuevo triunfo y concretar una barrida sumamente importante.
Juan Soto, Mark Vientos, Brett Baty, Marcus Semien y Andrew Ewing fueron los encargados de despachar vuelacercas en este triunfo neoyorquino. Sin duda, los Mets necesitaban esta inyección de poder, ya que antes de este compromiso tenían solo 31 estacazos en el año, y todavía son el sexto equipo con menos jonrones de las Grandes Ligas.
Ahora, inspirados por la barrida y por la explosión de poder ante Detroit, los metropolitanos afrontan un desafío sumamente complicado: la Serie del Metro (Subway Series), ante los Yankees de Nueva York, en lo que podría ser un punto de quiebre en la temporada del equipo.