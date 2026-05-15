MLB: Ranger Suárez empieza a pagar su contrato y se vuelve el mejor pitcher de Boston

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Los Medias Rojas de Boston no levantan, pero en medio de la crisis deportiva que los azota, han tenido la gran noticia del rendimiento individual que ha mostrado Ranger Suárez. El zurdo venezolano fue una de las adquisiciones estelares del equipo, y de momento, ha cumplido con creces las expectativas que generó.

En sus primeras dos aperturas con su nuevo uniforme, el oriundo de Pie de Cuesta sufrió algunos problemas importantes, lo que levantó dudas de manera inmediata. Sin embargo, sus últimas seis salidas han reafirmado que es uno de los lanzadores más consistentes y confiables de las Grandes Ligas en los últimos años.

Este jueves 14 de mayo, Ranger Suárez subió otra vez al montículo, esta vez para medirse a su antiguo equipo, los Phillies de Filadelfia. El resultado fue otra gran actuación, que no se materializó en triunfo por la falta de apoyo ofensivo, pero que sirve para reafirmar que el serpentinero está en un momento bastante dulce.

Ranger Suárez brilla de nuevo

Ante su antiguo equipo, los Phillies de Filadelfia, Ranger Suárez sacó lo mejor de su repertorio para brindar una excelente y sólida apertura. El zurdo trabajó por espacio de cinco entradas y un tercio, en las que no permitió carreras, abanicó a ocho contrincantes, y recibió solamente cuatro imparables, además de conceder un boleto.

De esta manera, el pitcher criollo ha dejado una efectividad excelente de 1.83 en los últimos seis encuentros en los que ha lanzado, y tiene tres encuentros consecutivos sin permitir ni una sola anotación.

En general, Ranger Suárez sostiene foja de dos triunfos y dos derrotas en lo que va de 2026, con 2.44 de efectividad y un excelente WHIP de 0.95. Tiene también una buena tasa de 40 ponches en 44.1 entradas de labor, y sus números lo convierten en el mejor pitcher de Boston en la presente temporada.