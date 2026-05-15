MLB: Elly De La Cruz emula increíble racha que no se veía en 126 años

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Lo de Elly De La Cruz se ha convirtiendo en algo muy especial en la presente temporada de las Grandes Ligas. El pelotero dominicano vive uno de los mejores momentos con el madero en su joven trayectoria, marcando la pauta ofensivamente con Cincinnati Reds.

El campocorto continúa encendido en una versión nunca antes vista en Las Mayores. La joven estrella de los Rojos logró hilar seis juegos consecutivos conectando múltiples imparables, una muestra de su evolución ofensiva y de la confianza con la que está enfrentando a los lanzadores rivales.

Con esta impresionante racha, De La Cruz igualó la marca más larga para un bateador ambidiestro de Cincinnati desde el año 1900, entrando en un grupo histórico dentro de la organización. Su combinación de poder, velocidad y capacidad para producir contacto lo sigue consolidando como una de las figuras más electrizantes del béisbol actual, además de convertirse en una pieza clave para las aspiraciones competitivas de los Reds esta temporada.

Elly De La Cruz con probabilidades al MVP

Aunque Shohei Ohtani ha dominado por completo con el mencionado galardón en la Liga Nacional por su faceta como lanzador y bateador al mismo tiempo, de mantener su enorme rendimiento en la vigente entrega, el torpedero dominicano podría reunir requisitos suficientes para pelear por el premio que reconoce al mejor jugador en el viejo circuito.

"La Cocoa" está coleccionando estadísticas impresionante con average de .299, 10 jonrones, 29 remolcadas, 33 anotadas, 53 hits, nueve bases robadas, .359 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .884 en 44 juegos. Cabe destacar que, Cincinnati se ha beneficiado al máximo de su presentación, tomando en cuenta que solo se encuentran a cinco partido de diferencia de la cima en la División Central, que está siendo gobernada por Chicago Cubs.