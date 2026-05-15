JJ Bleday rompe un récord de 106 años en las Grandes Ligas

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El béisbol es un deporte de rachas y estadísticas, pero lo que está logrando JJ Bleday en los Cincinnati Reds ha trascendido la etiqueta de "buen momento" para convertirse en un fenómeno sin precedentes. En apenas 16 encuentros vistiendo su nuevo uniforme, el jardinero ha destrozado las métricas históricas de la era moderna de las Grandes Ligas.

Desde que las Carreras Impulsadas (RBI) se convirtieron en estadística oficial en 1920, ningún jugador en la historia de la MLB había logrado combinar la potencia, la disciplina en el plato y la efectividad que Bleday ha mostrado en su primera quincena de competición con un nuevo equipo.

Sus números en estos primeros 16 juegos son, sencillamente, de videojuego:

18 carreras impulsadas (líder absoluto en eficiencia tras cambio de equipo).

17 hits , manteniendo un contacto constante con la bola.

13 boletos , demostrando una visión de juego y paciencia envidiables.

10 extrabases (XBH) , lo que subraya su capacidad de generar peligro real.

6 cuadrangulares, estableciéndose como la gran amenaza ofensiva de los Reds.

Lo que hace que la hazaña de Bleday sea excepcional es que ningún otro jugador alcanzó estas cinco marcas de forma simultánea en el mismo periodo de tiempo al debutar con una franquicia. Superar registros de hace más de cien años pone en perspectiva el impacto inmediato que ha tenido su traspaso a Cincinnati.

El nuevo referente en Cincinnati

La llegada de Bleday ha inyectado un optimismo renovado en el Great American Ball Park. Más allá de la frialdad de los datos, su presencia ha equilibrado un lineup que necesitaba desesperadamente un bateador capaz de negociar boletos y, al mismo tiempo, limpiar las bases con poder.

Si bien la temporada es larga y el ajuste de los lanzadores rivales llegará, Bleday ya ha inscrito su nombre en la historia del juego. En Cincinnati no solo celebran sus victorias, sino el haber encontrado a un jugador que, en apenas dos semanas, ha hecho lo que nadie pudo hacer en 106 años de béisbol profesional.