MLB: Shohei Ohtani fuera del lineup de Los Angeles Dodgers ¿A qué se debe?

Suscríbete a nuestros canales

Desde que se uniformó por primera vez con Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani ha sido un fijo en la alineación y con rol protagónico, que le ha permitido conquistar los últimos MVPs de la Liga Nacional en las Grandes Ligas. Para la vigente temporada, el japonés está cumpliendo nuevamente en sus funciones como pelotero polivalente, esa versión que mostró a tiempo completo en el inicio de su trayectoria en Estados Unidos.

La ausencia del vigente MVP entre los titulares de los angelinos ha llamado la atención, especialmente por tratarse de una figura que desde 2024 se había convertido en una presencia fija en la parte alta del orden ofensivo. Sin embargo, el inicio de esta temporada no ha sido el esperado para la superestrella japonesa, quien atraviesa un momento ofensivo por debajo de sus estándares habituales.

Ante este panorama, el cuerpo técnico decidió darle un descanso poco común de dos encuentros consecutivos como bateador. Luego de cumplir exclusivamente como lanzador durante el partido del miércoles, Ohtani tampoco apareció en la alineación titular para el cierre de la serie del jueves frente a los Gigantes en el Dodger Stadium.

Shohei Ohtani recibe para reencontrarse con el madero

Es la primera ocasión desde su llegada a Los Ángeles que permanece en el roster activo y no es incluido en el lineup en juegos consecutivos, una decisión que refleja la intención del club de ayudarlo a recuperar sensaciones tanto físicas como mentales.

Para mí, con cualquier bateador, cuando la calidad del turno al bate comienza a disminuir constantemente, creo que es una señal reveladora de que se necesita un descanso”, explicó Roberts.

Por ello, el dirigente consideró necesario darle un día diferente, con menos presión y una rutina más relajada. La idea es que el japonés llegue más tarde al estadio, tome con calma su preparación y, dependiendo del desarrollo del encuentro, pueda estar disponible para aparecer como bateador emergente en un momento clave. En cuanto a sus números ofensivos, Ohtani registra una línea de .240/.370/.427 con siete cuadrangulares en 39 partidos, cifras respetables para la mayoría de los jugadores, pero inferiores a lo que acostumbra producir.