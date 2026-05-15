MLB: Daniel Palencia sella tercer salvamento a punta de misiles

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Daniel Palencia sigue sumando actuaciones importantes en la temporada 2026 de las Grandes Ligas, luego de conseguir su tercer rescate del año con una sólida presentación en la novena entrada. El relevista mostró temple en un episodio de alta presión, en el que permitió un imparable, pero logró mantener la ventaja de su equipo gracias a su dominio sobre el montículo.

El lanzador venezolano también dejó ver la potencia de su brazo, retirando a dos bateadores por la vía del ponche y alcanzando velocidades impresionantes con su recta. Sus envíos fueron registrados entre 100 y 101 millas por hora, una muestra clara del material explosivo que posee y de por qué se está consolidando como una pieza confiable en los innings finales.

En una situación de presión en la parte baja del noveno inning, Palencia mostró dominio y control en sus lanzamientos permitiendo un hits, pero ponchando a dos rivales para garantizar el triunfos de los Cachorros, que se encuentran en lo más alto de la División Central de la Liga Nacional con récord de 28 victorias y 16 reveses.

Daniel Palencia recupera su mejor versión con Chicago Cubs

En el duelo de este jueves contra Atlanta Braves, el taponero se subió al morrito con la posibilidad de conquistar su tercer candado en la vigente campaña de Las Mayores. El diestro comenzó de forma notable con par de chocolates a Michael Harris II y Mauricio Dubón, ponchando a ambos bateadores con explosivas rectas de cuatro costuras que alcanzaron las 100 millas por hora.

Aunque no pudo dominar a Austin Riley, quien le sonó indiscutible a las praderas derechas, el relevista criollo apagó las luces en el Truist Park con elevado al jardín central de Dominic Smith, logrando un total de 16 lanzamientos, con 12 de ellos cayendo en la zona de strikes.