MLB: Edwin Díaz en medio de un escándalo tras vincularse en peleas de gallos ilegales

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Edwin Díaz podría tener una mancha de por vida en las Grandes Ligas, tras estar involucrado en peleas de gallos ilegales en Puerto Rico. El lanzador boricua se encuentra en medio de una controversia fuera del terreno luego de que un reporte periodístico lo relacionara con publicaciones en redes sociales vinculadas a torneos de peleas de gallos en el mencionado país.

La situación tomó notoriedad después de que varios medios estadounidenses retomaran imágenes promocionales en las que aparecía el cerrador utilizando el uniforme de Los Angeles Dodgers, lo que generó debate alrededor de su participación o cercanía con este tipo de actividades.

Además, el informe también citó una cobertura realizada por el periódico puertorriqueño El Nuevo Día, donde Díaz habría sido entrevistado durante la asistencia a un torneo en el que, según el reporte, miembros de su familia participaron con varios gallos inscritos. Durante esa conversación, el lanzador explicó que se trataba de una tradición familiar presente desde su infancia, asegurando que era una actividad con la que había crecido gracias a la influencia de su padre.

Edwin Díaz involucrado en peleas de gallos

El tema ha adquirido mayor dimensión debido al contexto legal actual en Puerto Rico. Aunque las peleas de gallos tienen una larga tradición cultural en la isla, en 2018 el Congreso de Estados Unidos amplió la aplicación de la Ley de Bienestar Animal a los territorios estadounidenses, incluyendo el país latinoamericano.

La prohibición federal entró en vigor en diciembre de 2019, y posteriormente una corte federal rechazó los recursos legales presentados por grupos que buscaban impugnar la medida, consolidando así el marco legal vigente alrededor de esta práctica. Tras conocerse la noticia, el cerrador de los Dodgers no ha sido acusado de ningún delito.