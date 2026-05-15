MLB: Wilyer Abreu muestra argumentos para pelear por el título de bateo

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Si bien los Medias Rojas de Boston han decepcionado en la temporada 2026 de las Grandes Ligas, no se puede decir que Wilyer Abreu no ha hecho hasta lo imposible para cambiar la dinámica del equipo. El toletero zuliano, que llegó inspirado del Clásico Mundial de Beisbol, ha sido una fuerza ofensiva realmente notable hasta los momentos.

En un equipo en el que la inconsistencia está a la orden del día, el marabino ha sido precisamente ese pelotero consistente que ha respondido en cada una de las situaciones en las que los suyos han requerido de su ayuda.

Luego de más de 40 juegos disputados en lo que va de año, Wilyer Abreu es, sin duda alguna, el mejor bateador de los Medias Rojas de Boston, como bien lo refleja su sólido OPS de .860, sus seis cuadrangulares, sus 19 carreras impulsadas, y sobre todo, su promedio de bateo, uno que lo tiene metido en la pelea por el liderato de la Liga Americana en ese renglón.

Wilyer Abreu sueña con el título de bateo

En 42 compromisos jugados en lo que va de 2026, Wilyer Abreu presenta un average bastante bueno de .310 hasta los momentos. Este promedio de bateo es nada más y nada menos que el quinto mejor de toda la Liga Americana hasta los momentos, por lo que el criollo está entre la élite de los bateadores en su liga.

El jardinero derecho de los Medias Rojas es superado en este renglón solamente por Yordan Álvarez (.321), Josh Jung (.325), Riley Greene (.331) y Shea Langeliers (.340), por lo que está rodeado de nombres realmente tremendos y competitivos en este top.

Por supuesto, para soñar con pelear por el título de bateo, Wilyer Abreu tendrá que sostener esta consistencia durante la mayor parte de la temporada. Eso sí, con el nivel que tiene actualmente, no cabe duda de que ha dejado en claro que tiene lo necesario para mantener el ritmo y seguir siendo la bujía ofensiva de Boston.