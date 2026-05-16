Avanza el juicio contra Wander Franco: Nueve testigos declaran en la segunda jornada

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El nuevo juicio que se sigue contra el pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, y Martha Vanessa Chevalier —madre de la adolescente presuntamente víctima de abuso sexual— completó este viernes su segunda jornada con una intensa actividad probatoria ante el Primer Tribunal Colegiado de Puerto Plata.

Durante varias horas, el tribunal escuchó las declaraciones de un grupo de nueve testigos clave presentados por la acusación. Entre los comparecientes se encontraban agentes de la Policía Nacional que lideraron las pesquisas iniciales, fiscales que coordinaron los allanamientos y personal técnico responsable de la custodia y ocupación de las evidencias del caso.

Resultados favorables para la acusación

Al término de la sesión, el fiscal Claudio Cordero, representante del Ministerio Público, mostró optimismo y aseguró que la jornada dejó un balance altamente positivo para la teoría del caso de la fiscalía.

"En el día de hoy se presentaron pruebas testimoniales que han podido vincular estrechamente a los dos imputados al proceso", afirmó el magistrado ante los medios de comunicación.

Cordero enfatizó que el desglose de los testimonios no solo robustece la imputación principal por el presunto abuso sexual y psicológico contra la menor de edad, sino que también aporta elementos contundentes a la línea de investigación relacionada con el supuesto lavado de activos. Las declaraciones de los fiscales actuantes y los policías permitieron validar ante los jueces la legalidad y la relevancia de los hallazgos materiales obtenidos durante la fase de investigación.

El contraataque de la defensa

Mientras el órgano persecutor intentaba exprimir el valor de cada declaración para comprometer a los encartados, la estrategia de los abogados defensores se concentró en neutralizar el impacto de las narrativas presentadas.

La defensa sometió a los testigos a rigurosos contrainterrogatorios con el objetivo de hallar contradicciones, cuestionar su credibilidad y limitar el alcance de sus afirmaciones. Con esto, los representantes legales de Franco y Chevalier buscan restar valor probatorio a las evidencias antes de que el tribunal entre a la fase de deliberación.

Próximas etapas y calendario procesal

Este caso, que ha acaparado los reflectores de la opinión pública nacional e internacional por involucrar a una de las jóvenes figuras más mediáticas del béisbol dominicano, contempla un extenso desfile de cerca de 30 testigos, tanto de cargo (presentados por la fiscalía) como de descargo (solicitados por la defensa).

El Ministerio Público ha estructurado su estrategia en un despliegue progresivo de sus elementos de prueba, que abarcan desde los testimonios escuchados este viernes hasta informes periciales, análisis financieros, material audiovisual y documentos ilustrativos recopilados durante los últimos meses de indagatorias.

De acuerdo con el cronograma establecido por los jueces del tribunal de Puerto Plata, el juicio se reanudará el próximo lunes 18 de mayo de 2026. En esa sesión, el Ministerio Público continuará con la presentación de los testigos restantes y el resto del bloque probatorio contenido en el expediente acusatorio.