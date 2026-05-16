MLB: Boricua Rico García supera este registro de Mason Miller

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Rico García, lanzador derecho de treinta y dos años de los Orioles de Baltimore, ha completado una secuencia de veinte presentaciones en las que ha enfrentado a sesenta y cuatro bateadores y únicamente ha permitido un imparable.

De acuerdo con los datos oficiales de Elias Sports Bureau, García es el primer lanzador en la Era de la Expansión, iniciada en 1961, que comienza una campaña con un solo hit admitido en ese volumen de bateadores. La última secuencia similar en la Gran Carpa la firmó Mason Miller entre septiembre de 2025 y abril de 2026, aunque no ocurrió estrictamente desde el juego inicial de un calendario.

Adicionalmente, el pelotero de ascendencia puertorriqueña se convirtió en el primer serpentinero desde 1900 en limitar a sus rivales a un imparable durante sus primeras veinte apariciones de un año. El promedio de bateo en su contra se ubica en un estricto .018.

El rendimiento de García supera las evaluaciones tradicionales y se consolida en las estadísticas avanzadas. La métrica de valor de carreras en pitcheo de Statcast, que califica el impacto acumulado de cada envío respecto a la prevención de anotaciones, ubica al relevista de Baltimore como el más efectivo del negocio en la presente campaña.

García registra un valor de +12 con un total de 251 lanzamientos realizados. Esto representa una tasa de eficiencia de 4.6 carreras salvadas por cada cien pitcheos.

Rico García (BAL): +12 Dylan Lee (ATL): +10 Mason Miller (SD): +9 Antonio Senzatela (COL): +9 John King (MIA): +8 Jacob Latz (TEX): +8

El desglose de los batazos recibidos añade un factor particular a su efectividad. García no ha permitido imparables dentro del terreno de juego en lo que va de la temporada. El único hit en su contra fue un cuadrangular conectado por Michael Massey, de los Reales de Kansas City, el pasado 21 de abril. Debido a esto, su promedio de bateo de bolas en juego (BABIP) se mantiene en .000.

La trayectoria de García contrasta de forma notable con su éxito actual. Seleccionado originalmente en la ronda treinta del Draft de 2016 por los Rockies de Colorado, el lanzador acumulaba una efectividad de por vida de 5.27 antes de iniciar este ciclo y había vestido la camiseta de siete organizaciones distintas.

A lo largo de su carrera, García ha experimentado la condición de agente libre en siete ocasiones y fue colocado en la lista de waivers cuatro veces, incluyendo tres movimientos de este tipo durante el año 2025. Su historial médico también registra una cirugía Tommy John realizada en la temporada 2021.

Actualmente, en su segunda etapa con la organización de los Orioles de Baltimore, el derecho ha transformado un historial de inconsistencia en el inicio de campaña más hermético de las últimas décadas.