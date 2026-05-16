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MLB: Así está la tabla de posiciones tras los resultados de este viernes

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Meridiano

Sabado, 16 de mayo de 2026 a las 06:56 am

Ningún otro equipo, aparte de Bravos de Atlanta, ha podido superar las 30 victorias

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Durante este viernes se disputó una gran jornada de las Grandes Ligas, la cual generó ligeros movimientos en la tabla de posiciones que presentaremos a continuación.

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El único que ya logró superar las 30 victorias es el de Bravos de Atlanta; quiere decir que están siendo evidentemente el mejor equipo en lo que va de campaña para liderar su división cómodamente.

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga Americana:

División Este:

  1. Rays de Tampa Bay (29-14)
  2. Yankees de Nueva York (28-17)
  3. Orioles de Baltimore (20-25)
  4. Azulejos de Toronto (19-25)
  5. Medias Rojas de Boston (18-26).

División Central:

  1. Guardianes de Cleveland (24-22)
  2. Medias Blancas de Chicago (22-22)
  3. Mellizos de Minnesota (20-25).
  4. Tigres de Detroit (20-25)
  5. Reales de Kansas City (19-26).

División Oeste:

  1. Atléticos de Oakland (23-21)
  2. Marineros de Seattle (22-24)
  3. Rangers de Texas (21-23)
  4. Astros de Houston (18-28)
  5. Angelinos de Anaheim (16-29).

Así están las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

  1. Bravos de Atlanta (31-14)
  2. Phillies de Philadelphia (22-23)
  3. Nacionales de Washington (22-23)
  4. Marlins de Miami (20-25)
  5. Mets de Nueva York (18-26).

División Central:

  1. Cachorros de Chicago (29-16)
  2. Cerveceros de Milwaukee (25-17)
  3. Cardenales de San Luis (26-18)
  4. Piratas de Pittsburgh (24-21)
  5. Rojos de Cincinnati (24-21).

División Oeste:

  1. Dodgers de Los Angeles (27-18)
  2. Padres de San Diego (26-18)
  3. Cascabeles de Arizona (21-22)
  4. Gigantes de San Francisco (18-27)
  5. Rockies de Colorado (17-28).

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