MLB: Así está la tabla de posiciones tras los resultados de este viernes

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Durante este viernes se disputó una gran jornada de las Grandes Ligas, la cual generó ligeros movimientos en la tabla de posiciones que presentaremos a continuación.
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El único que ya logró superar las 30 victorias es el de Bravos de Atlanta; quiere decir que están siendo evidentemente el mejor equipo en lo que va de campaña para liderar su división cómodamente.
Así marcha la tabla de posiciones en la Liga Americana:
División Este:
- Rays de Tampa Bay (29-14)
- Yankees de Nueva York (28-17)
- Orioles de Baltimore (20-25)
- Azulejos de Toronto (19-25)
- Medias Rojas de Boston (18-26).
División Central:
- Guardianes de Cleveland (24-22)
- Medias Blancas de Chicago (22-22)
- Mellizos de Minnesota (20-25).
- Tigres de Detroit (20-25)
- Reales de Kansas City (19-26).
División Oeste:
- Atléticos de Oakland (23-21)
- Marineros de Seattle (22-24)
- Rangers de Texas (21-23)
- Astros de Houston (18-28)
- Angelinos de Anaheim (16-29).
Así están las posiciones en la Liga Nacional:
División Este:
- Bravos de Atlanta (31-14)
- Phillies de Philadelphia (22-23)
- Nacionales de Washington (22-23)
- Marlins de Miami (20-25)
- Mets de Nueva York (18-26).
División Central:
- Cachorros de Chicago (29-16)
- Cerveceros de Milwaukee (25-17)
- Cardenales de San Luis (26-18)
- Piratas de Pittsburgh (24-21)
- Rojos de Cincinnati (24-21).
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (27-18)
- Padres de San Diego (26-18)
- Cascabeles de Arizona (21-22)
- Gigantes de San Francisco (18-27)
- Rockies de Colorado (17-28).
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