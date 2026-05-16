MLB: Así está la tabla de posiciones tras los resultados de este viernes

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Durante este viernes se disputó una gran jornada de las Grandes Ligas, la cual generó ligeros movimientos en la tabla de posiciones que presentaremos a continuación.

El único que ya logró superar las 30 victorias es el de Bravos de Atlanta; quiere decir que están siendo evidentemente el mejor equipo en lo que va de campaña para liderar su división cómodamente.

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga Americana:

División Este:

Rays de Tampa Bay (29-14) Yankees de Nueva York (28-17) Orioles de Baltimore (20-25) Azulejos de Toronto (19-25) Medias Rojas de Boston (18-26).

División Central:

Guardianes de Cleveland (24-22) Medias Blancas de Chicago (22-22) Mellizos de Minnesota (20-25). Tigres de Detroit (20-25) Reales de Kansas City (19-26).

División Oeste:

Atléticos de Oakland (23-21) Marineros de Seattle (22-24) Rangers de Texas (21-23) Astros de Houston (18-28) Angelinos de Anaheim (16-29).

Así están las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (31-14) Phillies de Philadelphia (22-23) Nacionales de Washington (22-23) Marlins de Miami (20-25) Mets de Nueva York (18-26).

División Central:

Cachorros de Chicago (29-16) Cerveceros de Milwaukee (25-17) Cardenales de San Luis (26-18) Piratas de Pittsburgh (24-21) Rojos de Cincinnati (24-21).

División Oeste: