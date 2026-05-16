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MLB: Juan Soto alcanza los 250 jonrones en Grandes Ligas y entra a un exclusivo club dominicano

El jardinero de los Mets de Nueva York conectó el cuadrangular durante el clásico de la Serie del Subway

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Meridiano

Sabado, 16 de mayo de 2026 a las 02:07 am
MLB: Juan Soto alcanza los 250 jonrones en Grandes Ligas y entra a un exclusivo club dominicano
Foto: Cortesía
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Juan Soto inscribió su nombre en una de las listas más prestigiosas del beisbol latinoamericano. Durante el encuentro entre los Mets de Nueva York y los Yankees de Nueva York en el Citi Field, el toletero dominicano conectó el cuadrangular número 250 de su carrera en las Grandes Ligas.

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El batazo llegó en la séptima entrada contra los envíos del lanzador Cam Schlittler, depositando la pelota por la banda contraria en el jardín izquierdo. Con este vuelacercas, Soto se convirtió en el jugador número 24 nacido en la República Dominicana que alcanza la cifra de 250 jonrones en la historia de la MLB, siendo además el pelotero más joven en lograrlo desde que su compatriota Albert Pujols lo hiciera en su momento.

El selecto grupo de los 250 cuadrangulares

La hazaña coloca a Soto en una lista dominada por leyendas del deporte y futuros miembros del Salón de la Fama. A continuación se detallan los peloteros de la República Dominicana con más de 250 jonrones en las Mayores:

  1. Albert Pujols: 703
  2. Alex Rodríguez: 696
  3. Sammy Sosa: 609
  4. Manny Ramírez: 555
  5. David Ortiz: 541
  6. Adrian Beltré: 477
  7. Nelson Cruz: 464
  8. Vladimir Guerrero: 449
  9. Edwin Encarnación: 424
  10. Alfonso Soriano: 412
  11. Aramis Ramírez: 386
  12. Manny Machado: 375
  13. José Bautista: 344
  14. Carlos Santana: 335
  15. Robinson Canó: 335
  16. Moisés Alou: 332
  17. Miguel Tejada: 307
  18. Marcell Ozuna: 301
  19. José Ramírez: 291
  20. Carlos Peña: 286
  21. Raul Mondesí: 271
  22. Hanley Ramírez: 271
  23. George Bell: 265
  24. Juan Soto: 250

Ritmo de leyenda antes de los 28 años

El logro de Soto no solo destaca por la cifra, sino por la velocidad con la que ha desarrollado su poder en la gran carpa. Al conseguirlo a los 27 años, se une a un grupo extremadamente reducido de peloteros que acumulan al menos 250 cuadrangulares y 95 bases robadas antes de cumplir los 28 años de edad, una lista que incluye nombres de la talla de Ken Griffey Jr., Mickey Mantle y Mike Trout.

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