MLB: Juan Soto alcanza los 250 jonrones en Grandes Ligas y entra a un exclusivo club dominicano

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Juan Soto inscribió su nombre en una de las listas más prestigiosas del beisbol latinoamericano. Durante el encuentro entre los Mets de Nueva York y los Yankees de Nueva York en el Citi Field, el toletero dominicano conectó el cuadrangular número 250 de su carrera en las Grandes Ligas.

El batazo llegó en la séptima entrada contra los envíos del lanzador Cam Schlittler, depositando la pelota por la banda contraria en el jardín izquierdo. Con este vuelacercas, Soto se convirtió en el jugador número 24 nacido en la República Dominicana que alcanza la cifra de 250 jonrones en la historia de la MLB, siendo además el pelotero más joven en lograrlo desde que su compatriota Albert Pujols lo hiciera en su momento.

El selecto grupo de los 250 cuadrangulares

La hazaña coloca a Soto en una lista dominada por leyendas del deporte y futuros miembros del Salón de la Fama. A continuación se detallan los peloteros de la República Dominicana con más de 250 jonrones en las Mayores:

Albert Pujols: 703 Alex Rodríguez: 696 Sammy Sosa: 609 Manny Ramírez: 555 David Ortiz: 541 Adrian Beltré: 477 Nelson Cruz: 464 Vladimir Guerrero: 449 Edwin Encarnación: 424 Alfonso Soriano: 412 Aramis Ramírez: 386 Manny Machado: 375 José Bautista: 344 Carlos Santana: 335 Robinson Canó: 335 Moisés Alou: 332 Miguel Tejada: 307 Marcell Ozuna: 301 José Ramírez: 291 Carlos Peña: 286 Raul Mondesí: 271 Hanley Ramírez: 271 George Bell: 265 Juan Soto: 250

Ritmo de leyenda antes de los 28 años

El logro de Soto no solo destaca por la cifra, sino por la velocidad con la que ha desarrollado su poder en la gran carpa. Al conseguirlo a los 27 años, se une a un grupo extremadamente reducido de peloteros que acumulan al menos 250 cuadrangulares y 95 bases robadas antes de cumplir los 28 años de edad, una lista que incluye nombres de la talla de Ken Griffey Jr., Mickey Mantle y Mike Trout.