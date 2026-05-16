MLB: Juan Soto alcanza los 250 jonrones en Grandes Ligas y entra a un exclusivo club dominicano

Juan Soto inscribió su nombre en una de las listas más prestigiosas del beisbol latinoamericano. Durante el encuentro entre los Mets de Nueva York y los Yankees de Nueva York en el Citi Field, el toletero dominicano conectó el cuadrangular número 250 de su carrera en las Grandes Ligas.
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El batazo llegó en la séptima entrada contra los envíos del lanzador Cam Schlittler, depositando la pelota por la banda contraria en el jardín izquierdo. Con este vuelacercas, Soto se convirtió en el jugador número 24 nacido en la República Dominicana que alcanza la cifra de 250 jonrones en la historia de la MLB, siendo además el pelotero más joven en lograrlo desde que su compatriota Albert Pujols lo hiciera en su momento.
El selecto grupo de los 250 cuadrangulares
La hazaña coloca a Soto en una lista dominada por leyendas del deporte y futuros miembros del Salón de la Fama. A continuación se detallan los peloteros de la República Dominicana con más de 250 jonrones en las Mayores:
- Albert Pujols: 703
- Alex Rodríguez: 696
- Sammy Sosa: 609
- Manny Ramírez: 555
- David Ortiz: 541
- Adrian Beltré: 477
- Nelson Cruz: 464
- Vladimir Guerrero: 449
- Edwin Encarnación: 424
- Alfonso Soriano: 412
- Aramis Ramírez: 386
- Manny Machado: 375
- José Bautista: 344
- Carlos Santana: 335
- Robinson Canó: 335
- Moisés Alou: 332
- Miguel Tejada: 307
- Marcell Ozuna: 301
- José Ramírez: 291
- Carlos Peña: 286
- Raul Mondesí: 271
- Hanley Ramírez: 271
- George Bell: 265
- Juan Soto: 250
Ritmo de leyenda antes de los 28 años
El logro de Soto no solo destaca por la cifra, sino por la velocidad con la que ha desarrollado su poder en la gran carpa. Al conseguirlo a los 27 años, se une a un grupo extremadamente reducido de peloteros que acumulan al menos 250 cuadrangulares y 95 bases robadas antes de cumplir los 28 años de edad, una lista que incluye nombres de la talla de Ken Griffey Jr., Mickey Mantle y Mike Trout.