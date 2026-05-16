Duro golpe para los Mets: Clay Holmes sufre fractura ante los Yankees

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El derbi de Nueva York dejó un saldo sumamente costoso para los Mets. El lanzador derecho Clay Holmes estará fuera de acción "durante mucho tiempo" debido a una fractura en el peroné, según confirmó el mánager venezolano Carlos Mendoza al término del compromiso del viernes.

La desafortunada jugada ocurrió en la parte alta de la cuarta entrada durante la derrota de los Mets por 5-2 ante los Yankees de Nueva York. Holmes recibió un durísimo impacto en la pierna tras una línea de regreso al montículo que viajó a una velocidad pasmosa de 179 km/h (111 mph).

Un competidor de acero

Lo más sorprendente de la jornada fue la resistencia física del serpentinero de 33 años. Tras el impacto, Holmes insistió en permanecer en el montículo y llegó a enfrentarse a otros siete bateadores rivales para terminar su labor en el episodio.

Según reportó Anthony DiComo de MLB.com, el cuerpo técnico y médico de los Mets no se percató de la gravedad de la situación sino hasta que el jugador fue retirado del encuentro y se le practicaron radiografías de control en los vestidores.

"Es un golpe durísimo para nosotros", confesó el mánager Carlos Mendoza en declaraciones recopiladas por SNY. "Ha sido uno de los brazos más consistentes y confiables que hemos tenido en nuestra rotación abridora en lo que va de año".

Hasta antes del percance, el derecho estaba firmando una campaña espectacular en la rotación de Queens. En nueve aperturas previas, Holmes lucía una sólida efectividad de 2.39, un WHIP de 1.10 y sumaba 45 ponches en 52 2/3 entradas laboradas.

El lamento desde la acera de enfrente

El responsable de conectar la dura línea fue el patrullero de los Yankees, Spencer Jones. Al ser abordado por los medios de comunicación en los vestidores y enterarse del parte médico de Holmes, el joven jugador no ocultó su tristeza.

"Lo lamento muchísimo", expresó Jones visiblemente afectado. "Clay es un gran amigo mío, pasamos toda la temporada muerta entrenando juntos en Nashville, así que es realmente duro y doloroso escuchar una noticia como esta".

Respeto absoluto en el Bronx

El destino quiso que Holmes sufriera esta grave lesión precisamente ante la franquicia con la que vivió sus mejores años en las Grandes Ligas. El diestro defendió la franela de los Yankees entre 2021 y 2024, desempeñándose principalmente como cerrador estelar, antes de cruzar la ciudad y unirse a los Mets a través de la agencia libre.

Al ser consultado sobre el pundonor de Holmes por mantenerse lanzando con el hueso fracturado, el mánager de los Yankees, Aaron Boone, llenó de elogios a su exdirigido.

"Es un guerrero, un auténtico competidor", afirmó Boone. "Sé lo fuerte que es físicamente, pero esto demuestra una vez más lo duro que es mentalmente. Le deseamos una pronta recuperación".

La gerencia de los Mets tendrá ahora la difícil tarea de buscar un sustituto en el mercado o en sus sucursales para llenar el enorme vacío que deja Holmes en la parte alta de su rotación abridora.