MLB: Mira los juegos a efectuarse este sábado 16 de mayo

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Durante este fin de semana se jugará pelota de la buena en el mejor beisbol del mundo y, por lo tanto, te mostraremos cuáles son los compromisos a efectuarse este sábado, 16 de mayo.

El venezolano Eduardo Rodríguez viene de tener su mejor apertura, en la que también está siendo su mejor campaña en Las Mayores, y hoy se subirá nuevamente al montículo con la misión de mantener el dominio que ha tenido durante toda la zafra.

Juegos para hoy en la MLB:

- Azulejos de Toronto (Mason Fluharty) vs Tigres de Detroit (Casey Mize) 1:10 p.m.

- Reales de Kansas City (Noah Cameron) vs Cardenales de San Luis (Kyle Leahy) 2:15 p.m.

- Cascabeles de Arizona (Eduardo Rodríguez) vs Rockies de Colorado (Tomiyoku Sugano) 3:10 p.m.

- Orioles de Baltimore (Chris Bassitt) vs Nacioanles de Washington (Cade Cavalli) 4:05 p.m.

- Phillies de Philadelphia (Christopher Sánchez) vs Piratas de Pittsburgh (Bubba Chandler) 4:05 p.m.

- Marlins de Miami (Sandy Alcántara) vs Rays de Tampa Bay (Nick Martínez) 4:10 p.m.

- Rojos de Cincinnati (Chris Paddack) vs Guardianes de Cleveland (Gavin Williams) 6:10 p.m.

- Cachorros de Chicago (Jameson Taillon) vs Medias Blancas de Chicago (Davis Martín) 7:10 p.m.

- Cerveceros de Milwaukee (Logan Henderson) vs Mellizos de Minnesota (Connor Priellip) 7:10 p.m.

- Rangers de Texas (Jacob DeGrom) vs Astros de Houston (Kai-Wei Teng) 7:10 p.m.

- Medias Rojas de Boston (Payton Tolle) vs Bravos de Atlanta (Bryce Elder) 7:10 p.m.

- Yankees de Nueva York (Carlos Rodón) vs Mets de Nueva York (Huascar Brazoban) 7:15 p.m.

- Padres de San Diego (Walker Buehler) vs Marineros de Seattle (Logan Gilbert) 7:15 p.m.

- Dodgers de Los Angeles (Justin Wrobleski) vs Angelinos de Anaheim (José Soriano) 9:38 p.m.

- Gigantes de San Francisco (Trevor McDonald) vs Atléticos de Oakland (Luis Severino) 9:40 p.m.