Kyle Schwarber destroza el récord de los 20 jonrones más rápidos en la MLB

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La historia del béisbol de las Grandes Ligas tuvo que reescribirse esta noche. Kyle Schwarber, el temible bateador de los Filis de Filadelfia, ha dejado una marca que parecía inalcanzable en la era moderna del deporte al convertirse en el jugador que más rápido ha alcanzado los 20 cuadrangulares en una temporada en toda la historia de la MLB.

Con un imponente estacazo que desató la locura en las gradas, Schwarber no solo sumó un jonrón más a su cuenta personal, sino que rompió un récord de precocidad que había estado vigente durante 25 años.

Antes de la hazaña de esta noche, el listón de la rapidez jonronera le pertenecía al recordado guardabosques de los Diamondbacks de Arizona, Luis González, quien en la legendaria temporada de 2001 alcanzó la mítica cifra de 20 vuelacercas un 17 de mayo.

Al cruzar el plato hoy, 16 de mayo, Schwarber tacha el nombre de González de los libros de contabilidad de la MLB, superándolo por apenas un día de diferencia, pero abriendo un debate fascinante sobre el ritmo histórico que lleva el bateador de los Filis.

Una temporada para los libros

El ritmo ofensivo de Schwarber ha desafiado toda lógica en este arranque de campaña. Considerado ya uno de los bateadores de poder más peligrosos de su generación, este nuevo hito lo coloca en una estratosfera diferente.

Con este cuadrangular, Schwarber no solo lidera la marcha de los Filis, sino que se proyecta para amenazar las marcas de jonrones más sagradas del deporte si logra mantener un porcentaje de salud y consistencia similar el resto del año.

La temporada aún es joven, pero Kyle Schwarber ya se ha asegurado de que el año 2026 sea recordado como el año en que mayo se convirtió en el mes del poder absoluto. El mundo del béisbol ahora observa con atención: la carrera por ver hasta dónde puede llegar este ritmo histórico acaba de comenzar.