MLB: Salvador Pérez va por Carlos Guillén en este renglón entre venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

De aquí en adelante hay que estar al pendiente de cada turno de Salvador Pérez, pues a estas alturas de su carrera el venezolano podría alcanzar registros importantes en cualquier momento y su próximo paso podría ser en el ranking de carreras anotadas, en el que está a punto de superar a Carlos Guillén en la lista histórica entre venezolanos.

El receptor de Reales de Kansas City cumplió los 36 años el 10 de mayo y, aunque ha conseguido una infinidad de premios importantes, todavía puede seguir escalando en listados importantes a nivel general, no solamente entre catchers.

Salvador Pérez se acerca a Carlos Guillén

Aunque Kansas City cayó por la mínima, 5 carreras por 4, ante Cardenales de San Luis, Pérez logró conectar un imparable y anotó una carrera, para llegar a 726 en su exitosa trayectoria.

De esa manera, se colocó a solamente siete de igualar a Carlos Guillén (733) en el apartado de peloteros venezolanos con más veces pisadas el plato de por vida. El siguiente en la lista igualmente podría alcanzarlo en el presente torneo, debido a que se trata de Ozzie Guillén, quien anotó 773 rayitas en su carrera.

¿Salvador Pérez tiene un camino asegurado en el Salón de La Fama?

Aunque todavía puede ser muy prematuro, es inevitable pensar que "Salvy" goza de registros dignos de Salón de la Fama en la MLB, ganando el Guante de Oro y el Bate de Plata en cinco oportunidades, además de asistir al Juego de Estrellas en nueve ocasiones.

Por si fuera poco, fue campeón de la Serie Mundial, proclamándose como Jugador Más Valioso. Sin duda alguna, todos sus números ya hablan por sí solos y más aún, siendo receptor, una posición donde a muchos les cuesta producir con el madero.