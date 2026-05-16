MLB: Juan Soto entra en la historia de los más poderosos con este registro a su corta edad

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Lo de Juan Soto parece irreal tras ser un bateador tan completo desde sus inicios en Las Mayores en 2018 y el poder no ha sido la excepción. De hecho, este viernes entró a un selecto grupo de peloteros que alcanzaron los 250 cuadrangulares antes de cumplir los 28 años.

El bateador dominicano no pudo evitar la derrota de los Mets de Nueva York contra los Yankees, en el clásico de la ciudad, con marcador final de 5 carreras por 2. Sin embargo, sí le aplicó la "ley del ex" a los "Mulos del Bronx".

Juan Soto se vuela la barda contra su exequipo

Sotó se voló la barda ante los neoyorquinos con un batazo que llegó en la séptima entrada contra los envíos del lanzador Cam Schlittler, depositando la pelota por la banda contraria en el jardín izquierdo.

Con este vuelacercas, Soto se convirtió en el jugador número 24 nacido en la República Dominicana que alcanza la cifra de 250 jonrones en la historia de la MLB, siendo además el pelotero más joven en lograrlo desde que su compatriota Albert Pujols lo hiciera en su momento.

Juan Soto entre los más jóvenes en MLB con 250 bambinazos

Lo más impresionante no son los 250 batazos de cuatro esquinas, sino que los consiguió conectar antes de los 28 años, con una proyección que podría superar los 600 cuadrangulares antes de retirarse. De esa manera, Juan Soto se convirtió en el décimo sexto con menos edad en alcanzar ese notable registro de jonrones en su carrera en MLB.

Uniéndose a un grupo selecto como Ken Griffey Jr. y Barry Bonds, entre otras grandes figuras de Las Mayores.