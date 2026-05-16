MLB: ¿A quién vale la pena ir? Este es el favorito en la serie Yankees-Mets

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La rivalidad entre los New York Yankees y los New York Mets vuelve a robarse la atención de las Grandes Ligas este sábado 16 de mayo con el segundo compromiso de la serie entre ambas organizaciones. El duelo llega con panoramas muy distintos para cada franquicia y con los Yankees señalados como los principales favoritos para quedarse con la victoria.

El conjunto del Bronx atraviesa un sólido momento en la temporada 2026. Con marca de 28 triunfos y 17 derrotas, el equipo liderado por Aaron Judge ocupa el segundo lugar de la División Este de la Liga Americana y mantiene el ritmo competitivo en una de las zonas más exigentes del béisbol.

Además, para este compromiso contarán con el zurdo Carlos Rodón como abridor, una de las piezas importantes dentro de la rotación neoyorquina.

Yankees-Mets-MLB

La presencia de Rodón en la lomita aumenta las expectativas alrededor de los Yankees para este segundo encuentro. El experimentado lanzador hará su segunda apertura de la campaña, por lo que buscará seguir en la búsqueda de su mejor nivel en un duelo electrizante.

Del otro lado aparece un escenario mucho más complicado para los metropolitanos. El equipo encabezado por Juan Soto llega al compromiso ubicado en el último lugar de la División Este de la Liga Nacional, con balance de 18 victorias y 26 derrotas. Aunque cuentan con talento ofensivo, la inconsistencia colectiva en su pitecho ha sido uno de los principales problemas de la franquicia durante esta temporada.

A pesar de las diferencias actuales en la tabla, este tipo de enfrentamientos suele jugarse con una intensidad distinta. La rivalidad entre Yankees y Mets siempre genera presión extra, atención mediática y estadios repletos, especialmente cuando ambos equipos se cruzan en Nueva York.

Finalmente, con ambos equipos enfrentando realidades opuestas en 2026, el duelo de este sábado promete emociones y mucha atención dentro del calendario del mejor béisbol del mundo.