MLB: Luis Arráez conecta su primer cuadrangular e iguala a este histórico de Cardenales de Lara

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El venezolano Luis Arráez fue la gran bujía de los Gigantes de San Francisco pero no pudo evitar la caída de su equipo antes los Athletics cinco carreras por dos. Pese a la derrota, el segunda base criollo logró conectar su primer jonrón de la temporada en las Grandes Ligas.

Arráez teminó la noche de este viernes 15 de mayo con una producción de 5-4, una impulsadas, una anotada y un doble. Con el cuadrangular el toletero de San Felipe llegó a 37 de por vida en la MLB y rompió el empate que tenía con el mítico Víctor Davallivo.

También sube en el renglón de dobles entre los venezolanos

Asimismo, con la produción de la jornada de ayer, Luis Arráez igualó a histórico toletero de los Cardenales de Lara, César Izturis con 177 dobles de por vida en las Grandes Ligas.