MLB: Novato de los Yankees de Nueva York hace historia desde el montículo

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Los Yankees de Nueva York siguen encontrando motivos para ilusionarse durante la temporada 2026, y uno de los nombres que más ha sorprendido en las últimas semanas es el del joven lanzador Cam Schlittler.

El derecho ha tenido un arranque dominante desde la lomita y ya logró instalarse en los libros históricos de la organización neoyorquina gracias a un registro nunca antes conseguido dentro de la franquicia.

En sus primeras diez salidas de la campaña, Schlittler consiguió combinar una efectividad inferior a 1.40 con al menos 65 strikeouts, algo que ningún otro pitcher de Yankees había logrado desde la fundación del equipo. La marca refleja el impacto inmediato que ha tenido el serpentinero en una franquicia acostumbrada a contar con grandes figuras en el montículo a lo largo de su historia.

Cam Schlittler - MLB

El desempeño del joven de 25 años ha sido una de las revelaciones más importantes de la temporada en las Grandes Ligas. Su capacidad para dominar a los bateadores rivales, mezclar lanzamientos y mantener el control en situaciones complicadas ha llamado rápidamente la atención tanto de aficionados como de analistas especializados.

Lo más impresionante del caso es que Schlittler ha conseguido estos números vistiendo una camiseta históricamente ligada a legendarios pitchers. En una organización donde brillaron nombres icónicos del béisbol, alcanzar un récord exclusivo en apenas sus primeras diez aperturas.

Finalmente, aunque todavía queda mucho calendario por disputarse, el comienzo de temporada de Cam Schlittler ya quedó registrado como uno de los más impactantes para un lanzador en la historia reciente de la franquicia en la Major League Baseball.