MLB: Juan Soto hace historia ante los Yankees y se une a estas leyendas

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Juan Soto continúa construyendo una carrera que ya empieza a colocarlo entre los bateadores más especiales de su generación y de este deporte. El pasado viernes 15 de mayo, el jardinero dominicano alcanzó una nueva marca histórica en las Grandes Ligas al conectar el jonrón número 250 de su carrera en un compromiso frente a los Yankees de Nueva York.

Con ese cuadrangular, la figura de los Mets de Nueva York ingresó a un grupo extremadamente exclusivo dentro de la historia moderna del béisbol. Desde la integración de las ligas, solamente cinco jugadores han logrado combinar más de 250 jonrones y más de 2000 veces en base antes de cumplir los 28 años, una lista integrada por auténticas leyendas ofensivas de MLB.

Juan Soto – MLB

El dominicano ahora comparte espacio con nombres históricos como Mickey Mantle, Mike Trout, Alex Rodríguez y Ken Griffey Jr. El simple hecho de aparecer junto a figuras de ese calibre refleja el impacto ofensivo que Soto ha tenido desde sus primeros años en las mayores.

El pelotero de 27 años no solo destaca por su poder al bate, sino también por su extraordinaria disciplina en el plato, una herramienta que le ha permitido mantenerse constantemente entre los líderes de porcentaje de embasado en las Grandes Ligas.

Su capacidad para seleccionar lanzamientos y generar contacto sólido lo convierte en uno de los bateadores más completos del béisbol actual.

El jonrón 250 llegó además en un escenario de máxima atención mediática, frente a los Yankees y en medio de una temporada donde Soto sigue siendo pieza fundamental para su organización.

Finalmente, aún lejos de cumplir los 28 años, Juan Soto continúa acumulando logros que lo acercan a nombres inmortales del béisbol. Su ritmo ofensivo y su impacto dentro del terreno alimentan la idea de que el dominicano podría terminar su carrera entre los mejores bateadores que ha visto la MLB.