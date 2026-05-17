MLB: José Altuve demuestra su poder ante uno de sus rivales favoritos

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José Altuve está viviendo una semana sobresaliente con el madero y, un par de días después de alcanzar la cifra redonda de 900 empujadas, demostró su poder este sábado ante uno de sus rivales favoritos.

Ese equipo es el de Rangers de Texas, quienes están perdiendo parcialmente 4 carreras por 0 ante Astros de Houston, y el "Pequeño Gigante" fue quien se encargó de poner adelante a su equipo en el Minute Maid Park.

José Altuve se vuela la barda en el primer episodio

Apenas en su primer turno, "Astroboy" volvió a castigar a un brazo de los "Vigilantes", en esta ocasión a Jacob deGrom, dándole una "calurosa bienvenida" en esta jornada.

Aprovechando un conteo favorable de 2-0, Altuve castigó una recta alta del lanzador derecho, la cual depositó en las gradas del jardín izquierdo para poner rápidamente arriba a su equipo 1-0.

José Altuve se acerca a los 260 bambinazos de por vida en MLB

Con esta conexión de cuatro esquinas, el segunda base venezolano llegó a cuatro en el presente torneo y se puso a tiro de los 260 de por vida tras quedar en 259.

Aunado a eso, son 12 las rayitas impulsadas del "Pequeño Gigante" y 27 las anotadas en lo que va de torneo para aumentar su OPS a .711.