MLB: Jacob deGrom tuvo la peor noche de su carrera

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El lanzador derecho Jacob deGrom experimentó una apertura inusual este sábado, cargando con la derrota tras permitir cuatro cuadrangulares solitarios en la labor de seis entradas frente a los Astros de Houston. Este resultado frena el ritmo que venía mostrando el as en la presente temporada.

El ataque de Houston castigó temprano

La ofensiva de los Astros descifró los envíos de deGrom desde el primer episodio. Jose Altuve y Yordan Alvarez conectaron de vuelta completa de forma consecutiva para abrir la pizarra. Posteriormente, en el cuarto capítulo, Christian Walker y Zach Cole repitieron la dosis con sendos bambinazos solitarios.

Fuera de esos cuatro parpadeos, el diestro contuvo al resto de la alineación de Houston, permitiendo únicamente un imparable adicional, sin otorgar bases por bolas y registrando cuatro ponches. Sin embargo, el daño de los extrabases determinó el rumbo del encuentro.

Un registro histórico poco común para deGrom

De acuerdo con los datos históricos de las Grandes Ligas, esta es apenas la segunda ocasión en 257 aperturas de temporada regular que deGrom concede cuatro jonrones en un solo juego. La única vez previa ocurrió en la temporada 2017, cuando vestía el uniforme de los Mets de Nueva York y enfrentó a los Cardenales de San Luis. En aquella oportunidad, los responsables de los cuadrangulares fueron Randal Grichuk, Paul DeJong, Dexter Fowler y Jedd Gyorko.

Con este resultado, deGrom deja su récord personal en tres victorias y tres derrotas (3-3), mientras que su efectividad se sitúa en 3.02. En lo que va del año, el lanzador acumula 50.2 entradas de labor, un WHIP de 0.91 y una relación de 61 ponches por apenas 8 bases por bolas.

A pesar de sus sólidas métricas generales, el control de los batazos de largo metraje ha sido un factor adverso esta campaña. El diestro ha permitido un total de 10 cuadrangulares, cifra que lo ubica empatado en el tercer puesto de la Liga Americana en ese departamento estadístico.

Próxima apertura en el calendario

El cuerpo técnico tiene programada la siguiente salida de Jacob deGrom para el próximo fin de semana. El lanzador abrirá el encuentro como visitante frente a los Angelinos de Los Ángeles, donde buscará corregir la localización de sus lanzamientos y regresar a la columna de las victorias.