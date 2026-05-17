MLB: Así fue el primer cuadrangular de Jackson Chourio

Suscríbete a nuestros canales

Jackson Chourio se vistió de héroe este sábado en el triunfo de los Cerveceros de Milwaukee 2-1 ante los Mellizos de Minnesota. El guardabosques central cargó con el peso ofensivo de su equipo al conectar los únicos dos extrabases del equipo en el encuentro, incluido el cuadrangular que definió el marcador en el Target Field.

El juego se encontraba empatado a una carrera en la parte alta del sexto episodio cuando Chourio enfrentó al lanzador zurdo de los Mellizos, Connor Prielipp. Con la cuenta a su favor, el zuliano descifró un cambio de velocidad de 85.4 millas por hora y depositó la pelota entre el jardín izquierdo y central.

La conexión proyectó una distancia de 397 pies con una velocidad de salida de 102.6 millas por hora y un ángulo de lanzamiento de 24 grados. El batazo sirvió para que el pitcheo de Milwaukee se encargara de mantener la ventaja, asegurando que la conexión del venezolano fuera la carrera impulsada de la victoria en una jornada donde la ofensiva de los Cerveceros sumó apenas cinco imparables en todo el compromiso.

Un inicio de campaña contundente

Chourio, quien demoró su debut en la presente temporada hasta el pasado 4 de mayo, ha mostrado una adaptación inmediata con el madero en sus primeros diez compromisos. Este estacazo representa su primer cuadrangular del año, un reflejo del momento sólido que vive en la caja de bateo.

En este trayecto inicial de diez juegos, el jardinero exhibe una línea ofensiva de .318 de promedio de bateo, .362 de porcentaje de embasado y .500 de slugging, acumulando además un promedio general alterno de .302 con un OPS de .813.