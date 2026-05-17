MLB: Vea los juegos que se llevarán a cabo en la jornada dominical

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La octava semana de las Grandes Ligas está llegando a su final, pero antes te mostraremos cuáles son los encuentros a llevarse a cabo durante la jornada dominical este 17 de mayo.

Como de costumbre los fines de semana, la jornada comenzará temprano; el primer duelo será a las 12:15 p.m. (hora venezolana) y a partir de allí habrá encuentros hasta las 7:20, cuando comience el último choque.

Juegos para hoy en la MLB:

- Marlins de Miami (Eury Pérez) vs Rays de Tampa Bay (Drew Rasmussen) 12:15 p.m.

- Orioles de Baltimore (Brandon Young) vs Nacionales de Washington (Miles Mikolas) 1:35 p.m.

- Medias Rojas de Boston (Brayan Bello) vs Bravos de Atlanta (Grant Holmes) 1:35 p.m.

- Phillies de Philadelphia (Zack Wheeler) vs Piratas de Pittsburgh (Paul Skenes) 1:35 p.m.

- Rojos de Cincinnati (Brady Singer) vs. Guardianes de Cleveland (Gavin Williams) 1:40 p.m.

- Yankees de Nueva York (Elmer Rodríguez) vs Mets de Nueva York (Freddy Peralta) 1:40 p.m.

- Azulejos de Toronto (Kevin Gausman) vs Tigres de Detroit (Jack Flaherty) 1:40 p.m.

- Cachorros de Chicago (Colin Rea) vs Medias Blancas de Chicago (Erick Fedde) 2:10 p.m.

- Cerveceros de Milwaukee (Robert Gasser) vs Mellizos de Minnesota (Bailey Ober) 2:10 p.m.

- Rangers de Texas (Nathan Eovaldi) vs Astros de Houston (Peter Lambert) 2:10 p.m.

- Reales de Kansas City (Stephen Kolek) vs Cardenales de San Luis (Andre Pallante) 2:15 p.m.

- Cascabeles de Arizona (Michael Soroka) vs Rockies de Colorado (Michael Lorenzen) 3:10 p.m.

- Gigantes de San Francisco (Adrian Houser) vs Atléticos de Oakland (Jeffrey Springs) 4:05 p.m.

. Dodgers de Los Angeles (Roki Sasaki) vs Angelinos de Anaheim (Grayson Rodríguez) 4:07 p.m.

- Padres de San Diego (Lucas Giolito) vs Marineros de Seattle (George Kirby) 7:20 p.m.