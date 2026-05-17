MLB: Vea los resultados de la jornada de este sábado 16 de mayo

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La acción de los fines de semana en Las Mayores siempre es entretenida y este sábado, 16 de mayo, no fue la excepción. Por lo tanto, te mostraremos cómo quedaron los resultados en todas las plazas.

En esta ocasión, el show se lo robaron los japoneses: Munetaka Murakami consiguió su primer compromiso multijonrón de su carrera en la MLB, mientras que Shohei Ohtani registró cinco carreras empujadas.

Resultados de la MLB:

- Azulejos de Toronto 2-1 Tigres de Detroit

- Reales de Kansas City 2-4 Cardenales de San Luis

- Cascabeles de Arizona 2-4 Rockies de Colorado

- Phillies de Philadelphia 6-0 Piratas de Pittsburgh

- Orioles de Baltimore 3-13 Nacionales de Washington

- Marlins de Miami 10-5 Rays de Tampa Bay

- Rojos de Cincinnati 4-7 Guardianes de Cleveland

- Cerveceros de Milwaukee 2-1 Mellizos de Minnesota

- Cachorros de Chicago 3-8 Medias Blancas de Chicago

- Rangers de Texas 1-4 Astros de Houston

- Medias Rojas de Boston 3-2 Bravos de Atlanta

- Padres de San Diego 7-4 Marineros de Seattle

- Yankees de Nueva York 3-6 Mets de Nueva York

- Dodgers de Los Angeles 15-2 Angelinos de Anaheim

- Gigantes de San Francisco 6-4 Atléticos de Oakland.