MLB: ¡Insólito! Roban dentro del clubhouse de un equipo de Ligas Menores

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Las autoridades del estado de Tennessee han iniciado una investigación oficial para dar con el paradero de dos personas vinculadas al hurto de indumentaria y equipamiento deportivo pertenecientes a la sucursal Triple A de los Cerveceros de Milwaukee.

De acuerdo con los reportes oficiales, los sospechosos lograron ingresar al área de vestuarios de los Nashville Sounds, sustrayendo diversos artículos esenciales para el desempeño de los jugadores. Aunque la cantidad total y el valor exacto del material robado no han sido detallados públicamente por las autoridades para no entorpecer la investigación.

Las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad

Las cámaras de seguridad del recinto registraron la presencia de los involucrados en el perímetro y dentro del área restringida de los camerinos. La policía local ya cuenta con dicho material audiovisual y trabaja en la identificación formal de los rostros de los sospechosos.

A través de un comunicado oficial emitido por los canales de comunicación de la policía de Nashville, se ha solicitado el apoyo de los residentes de la ciudad y de los aficionados al beisbol para aportar cualquier dato que facilite la captura de los autores del delito.