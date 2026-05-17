MLB: De esta manera Aroldis Chapman logró su décimo rescate

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La jornada del sábado parecía sentenciada. Con dos outs en la pizarra y la ventaja para su equipo, Aroldis Chapman obligó a un rodado rutinario hacia el campocorto que debió significar el final del encuentro. Sin embargo, un disparo desviado del infielder Andruw Monasterio hacia la primera base extendió el juego y alteró por completo el panorama para el lanzador zurdo.

Lo que debió ser una victoria tranquila se transformó rápidamente en una situación de máxima presión. Tras el error defensivo, el descontrol se apoderó momentáneamente de Chapman, quien otorgó dos bases por bolas consecutivas para llenar las almohadillas y poner el juego en peligro ante la ofensiva de los Bravos.

Impacto a 104 millas y un rescate de reflejos

El momento cumbre del juego llegó cuando Ha-Seong Kim conectó una línea sólida de regreso al montículo a una velocidad de 104 millas por hora. El impacto golpeó directamente el tobillo derecho de Chapman. A pesar del dolor y de la fuerza del pelotazo, el cubano reaccionó de inmediato, recuperó la pelota que había quedado libre y corrió hacia la inicial para concretar el out final por la vía de la asistencia.

Al finalizar la jugada, el cuerpo médico de los Medias Rojas de Boston evaluó visualmente al lanzador mientras abandonaba el terreno de juego. Chapman no mostró signos evidentes de cojera, lo que genera optimismo en el cuerpo técnico para evitar que ingrese a la lista de lesionados en los próximos días.

Chapman iguala a Joe Nathan en el top 10 histórico

Además del drama vivido en el montículo, la jornada tuvo un valor determinante para la carrera del cerrador. Este salvamento representó el número diez de la presente temporada y el 377 en su trayectoria dentro de las Mayores.

Con esta cifra, Chapman empató oficialmente al retirado Joe Nathan en la décima posición de la lista de todos los tiempos en rescates de las Grandes Ligas. El próximo objetivo en la lista histórica para el lanzador zurdo es Dennis Eckersley quien ocupa la novena posición con 390 rescates.