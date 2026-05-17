MLB: ¿Cómo le va a Freddy Peralta ante los Yankees?

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Los Mets de Nueva York tendrán este domingo 17 de mayo una prueba de alto nivel en el cierre de la serie del Subway Series frente a los Yankees, y todas las miradas estarán puestas en Freddy Peralta. El dominicano será el encargado de abrir por los metropolitanos en un duelo que promete intensidad desde el primer lanzamiento en el Bronx.

El as de rotación de esta franquicia llega a esta presentación atravesando uno de sus mejores momentos de la temporada 2026 de MLB. El derecho de 29 años ha mostrado consistencia en la rotación de los Mets y se mantiene como una de las piezas más confiables del cuerpo de lanzadores gracias a su capacidad para generar ponches en situaciones clave.

Freddy Peralta - MLB

Aunque su experiencia enfrentando a los Yankees es limitada, los antecedentes son positivos para el lanzador dominicano. En la única apertura de toda su carrera contra los neoyorquinos, trabajó durante cinco innings, permitió apenas cuatro imparables y dos carreras, otorgó un boleto y recetó ocho ponches, dejando claro que su repertorio puede incomodar a una alineación repleta de poder.

En lo que va de la campaña 2026, Peralta acumula nueve aperturas, con 49.1 entradas lanzadas, récord de tres victorias y tres derrotas, además de una efectividad de 3.10. A eso se suma una cifra de 50 ponches que confirma el gran momento que atraviesa sobre el montículo.

Finalmente, de cara al compromiso de este domingo, los Mets de Nueva York confían en que el dominicano pueda volver a responder ante una ofensiva exigente como la de los Yankees en un duelo que es de los más atractivos en el mejor beisbol del mundo.