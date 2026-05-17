MLB: Luis Torrens habla sobre la rivalidad entre Mets y Yankees

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La rivalidad entre Mets y Yankees sigue siendo una de las más apasionantes de todas las Grandes Ligas. Cada edición de la Subway Series transforma por completo el ambiente en Nueva York y convierte cada encuentro en un espectáculo cargado de emociones, tensión y pasión desde las tribunas hasta el terreno de juego.

Los aficionados de ambos equipos viven estos compromisos con una intensidad diferente. No importa el momento de la temporada ni la posición en la tabla, porque cuando Mets y Yankees se enfrentan, la ciudad prácticamente se paraliza.

Esa atmósfera especial fue precisamente uno de los temas que destacó recientemente el receptor venezolano Luis Torrens.

Luis Torrens - MLB

El catcher de los Mets habló sobre lo que significa disputar esta histórica rivalidad y dejó claro que el entorno alrededor de la Subway Series es algo que impacta incluso a los propios jugadores. Siempre lo involucrada que está la fanaticada aquí en Nueva York. Se pasa un ambiente increíble y bueno; ya sea aquí en casa (Citi Field) como en el Yankee Stadium, se pasa muy bien, los juegos siempre han sido bastante reñidos”, comentó el venezolano a MLB en español.

Las palabras de Torrens reflejan perfectamente lo que representa este enfrentamiento para la ciudad. Tanto en el Citi Field como en el Yankee Stadium, la energía de los fanáticos suele marcar diferencias y elevar la tensión de cada inning. La presión, el ruido y la expectativa convierten cada turno al bate en un momento especial.

Además, la rivalidad ha dejado capítulos inolvidables a lo largo de los años. Desde juegos definidos en extra innings hasta actuaciones individuales históricas, la Subway Series se ha consolidado como uno de los eventos más atractivos del calendario de MLB.

Asimismo, el pelotero de 30 años ha sabido ganarse un espacio importante en el clubhouse de los Mets y entiende perfectamente la responsabilidad que implica representar a la franquicia en partidos de esta magnitud.

Finalmente, con cada nueva edición, la rivalidad entre Mets y Yankees sigue sumando historias, emociones y momentos memorables. Y para Luis Torrens, formar parte de este clásico neoyorquino es una experiencia que confirma por qué la Subway Series mantiene intacta su esencia en el mejor beisbol del mundo.