MLB: José Ramírez está a un paso de entrar a este grupo histórico

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José Ramírez continúa construyendo una carrera histórica en las Grandes Ligas y cada temporada reafirma su lugar entre los peloteros más completos de su generación. El antesalista dominicano de los Guardianes de Cleveland está muy cerca de alcanzar una marca reservada únicamente para auténticas leyendas de este deporte.

Con 292 cuadrangulares y 307 bases robadas en su carrera, el pelotero de 33 años necesita apenas ocho jonrones más para convertirse en el noveno jugador en toda la historia de MLB en integrar el exclusivo club de 300 jonrones y 300 bases robadas. Una combinación que refleja poder, velocidad y consistencia durante años al más alto nivel.

José Ramírez - MLB

El dominicano ya superó la barrera de las 300 bases robadas, pero ahora toda la atención está centrada en la posibilidad de alcanzar los 300 cuadrangulares, una cifra que lo colocaría junto a nombres históricos como Barry Bonds, Alex Rodríguez, Willie Mays, Andre Dawson y Carlos Beltrán.

La exclusividad de este club demuestra la magnitud de lo que está a punto de conseguir el pelotero de Cleveland. No se trata únicamente de conectar jonrones o robar bases, sino de mantener ambas habilidades durante una trayectoria extensa y productiva en Grandes Ligas.

Barry Bonds lidera este selecto grupo con 762 jonrones y 514 bases robadas, mientras que Alex Rodríguez acumuló 696 cuadrangulares y 329 estafadas. También aparecen figuras históricas como Bobby Bonds, Reggie Sanders y Steve Finley, jugadores reconocidos por combinar explosividad ofensiva y velocidad en las bases.

En el caso de José Ramírez, su agresividad jugando béisbol, capacidad para producir carreras y energía constante lo han convertido en uno de los peloteros más respetados de toda la liga.

Finalmente, si mantiene el ritmo ofensivo durante las próximas semanas, José Ramírez podría convertirse muy pronto en el nuevo integrante de uno de los clubes más difíciles de alcanzar en el mejor beisbol del mundo.