MLB: "La Contraseña" deja una grata impresión en su primera semana con Pittsburgh

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El pasado martes 19 de mayo de este año, el venezolano Jhostynxon García recibió el llamado a las Grandes Ligas por parte de su organización, los Piratas de Pittsburgh, equipo al que llegó durante la temporada muerta, proveniente de los Medias Rojas de Boston, franquicia con la que debutó en Las Mayores el año pasado.

Desde entonces, el toletero ha podido gozar de oportunidades de juego, al sumar ya más del doble de turnos de los que tuvo con Boston en 2025. Además, el criollo ha sabido aprovechar cada una de las oportunidades que le ha brindado el manager Don Kelly, con números que realmente emocionan a sus aficionados.

Semana positiva para Jhostynxon García

Si hacemos un balance general, la conclusión clara es que la primera semana de Jhostynxon García como jugador del equipo grande de los Pirates fue totalmente positiva. En total, el oriundo de San Fernando de Apure pudo disputar cinco compromisos, en los que rindió de buena manera.

En 16 turnos totalizados, la "Contraseña" conectó cinco inatrapables (todos sencillos), para mostrar un promedio bastante bueno de .294. García también logró impulsar su primera carrera en las Grandes Ligas, y negoció también un boleto que le sirve para dejar su OBP en .333.

A la defensiva, Jhostynxon García ha cubierto con éxito el jardín central y también la pradera izquierda, sin totalizar ni un solo error, por lo que en general, su primera semana como jugador de MLB con los Pirates ha sido un éxito total en lo personal para este joven toletero.