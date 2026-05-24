¡Ni la lluvia lo detiene! Willson Contreras supera al Monstruo Verde con este gigantesco batazo

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Willson Contreras es la gran figura de los Medias Rojas de Boston en su versión 2026, y cada vez existen menos dudas al respecto. El venezolano ha caído como anillo al dedo en su nueva organización, en donde ha jugado una defensa sensacional, y además, ha mostrado su mejor versión ofensiva y jonronera.

Este domingo 24 de mayo, el mayor de los hermanos Contreras reafirmó el excelente momento que vive en la actualidad, al conectar nada más y nada menos que su cuadrangular número 11 de la campaña, uno que le permitió igualar momentáneamente el juego, y afianzarse como el mejor bateador criollo del momento.

El número 11 de Willson Contreras

En el duelo de este 24 de mayo entre Medias Rojas de Boston y Mellizos de Minnesota, Willson Contreras sacó a relucir una vez más su poder, al conectar su vuelacercas número 11 de la temporada, para empatar momentáneamente el compromiso en la parte baja del cuarto episodio.

A pesar de la lluvia, el primera base venezolano no perdonó un pitcheo que se quedó en todo el centro de su zona de poder, para mandar la bola a viajar por el jardín izquierdo y superar al famoso "Monstruo Verde"; para empujar par de rayitas e igualar las acciones a tres carreras por bando.

Luego de sus dos primeros turnos del juego de pelota, Willson Contreras muestra un promedio sólido de .278, además de un OPS de .898. Tiene 11 cuadrangulares, 33 carreras impulsadas y ya totaliza 49 hits en 2026. Un inicio formidable de su etapa en los Medias Rojas de Boston.