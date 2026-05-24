MLB: Luis Arráez se escapa de Wilyer Abreu en este liderato entre criollos

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El mes de mayo ha sido el mes de Luis Arráez. Luego de iniciar con el pie derecho su primer mes completo con los Gigantes de San Francisco en abril, el venezolano ha elevado todavía más su juego en mayo, y cada vez se parece más a ese excelente bateador que ganó nada más y nada menos que tres títulos de bateo consecutivos.

Con una capacidad de contacto realmente envidiable, un sensacional conocimiento de la zona de strike, y una excelente adaptación a su nuevo hogar, el oriundo de San Felipe ha demostrado ser una adición tremenda para los Gigantes de San Francisco, quienes además han podido gozar de la mejor versión defensiva del criollo.

Por supuesto, este excelente nivel ha hecho que Luis Arráez vuelva a pelear por logros y números a los que estuvo acostumbrado hasta hace no mucho tiempo. Ademas, entre peloteros venezolanos, el camarero de los Gigantes ya toma distancia en la que sin duda debe ser su estadística favorita: la de imparables.

Luis Arráez, el criollo más hiteador

Sin contar la jornada del domingo 24 de mayo, Luis Arráez registra nada más y nada menos que 63 inatrapables en lo que va de la temporada 2026. Con esta cifra, la "Regadera" es líder absoluto entre los venezolanos que hacen vida en la Gran Carpa, tomando una distancia considerable con respecto a su más cercano perseguidor.

Y es que, en el segundo lugar en este renglón, se encuentran el jardinero Wilyer Abreu, de los Medias Rojas de Boston, quien tiene 56, misma cifra que posee William Contreras, receptor de los Cerveceros de Milwaukee, por lo que ambos comparten la segunda casilla.

Luis Arráez también batea para un promedio fantástico de .323, que lo tiene metido de lleno en la pelea por el título de bateo de la Liga Nacional. Sin duda, Arráez está volviendo a ser el Arráez que maravilló al mundo del beisbol.