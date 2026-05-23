MLB: José Altuve mantiene en vilo a Houston al no tener fecha de regreso

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Los Astros de Houston están de visita en Chicago para afrontar una imperdible serie contra los Cachorros, con el desafortunado detalle que José Altuve se mantiene al margen de toda actividad. Recordemos que debió ingresar a la lista de lesionados por una distensión de grado 2 en el oblicuo izquierdo el pasado 18 de mayo.

A la expectativa con Altuve

A pesar de este inconveniente, el maracayero recibió varios aplausos de los seguidores de su equipo durante este sábado luego de saltar al terreno del Wrigley Field, 90 minutos antes de la voz de playball, para realizar un ligero entrenamiento en los jardines.

"No quería estar en esta situación. Quiero estar en el terreno, pero es lo que es. Simplemente estoy trabajando todos los días y rezando por una rápida recuperación, y con suerte podré regresar al terreno más temprano que tarde", confesó el venezolano a los medios de prensa.

Esta no es la primera vez que José Altuve pasa por una lesión de este estilo, ya que en agosto de la temporada 2023 sintió “molestias” en el oblicuo izquierdo. En aquella ocasión se perdió tres semanas. "Lo estoy llevando día a día y si avanzamos bien, seguiremos adelante. Ojalá ese sea el caso", concluyó.

Ahora, el próximo objetivo del grandeliga venezolano pasa por su asignación de rehabilitación, la cual comenzará el próximo lunes. Para ello se desplazará hasta las instalaciones del equipo en West Palm Beach, Florida, con la idea de intensificar un poco más las cosas. De esa manera Houston tendrá una mejor lectura sobre su estado físico.

Números de José Altuve en la temporada 2026 de la MLB